Na evropsko prvenstvo ste prišli z velikim pritiskom. Kazalo je, da vam je prišel do živega poraz proti BiH. Kaj je bilo ključno za preobrat?

Ko zdaj gledamo nazaj, je lahko govoriti, ker smo v skupini B končali na prvem mestu. Po porazu ni bilo lahko, videl sem razočarane obraze. Reakcija igralcev veliko pove o karakterju ekipe. Zavedajo se, zakaj so prišli in zakaj so se odrekli poletju z družinami. Vsak ima pravico, da se mu zgodi slaba tekma. Nam se je proti BiH. Drame ni bilo, smo pa opravili nekaj pogovorov. Iz vsakega poraza je treba nekaj odnesti, to ne sme biti zgolj floskula. Reakcija pa je bila resnično neverjetna. To me veseli in daje pozitivne občutke za naprej. Zdaj lahko rečem, da nas je tisti poraz naredil še močnejše.

Kako pomembni sta bili reakciji Luke Dončića in Gorana Dragića?

Ni slučaj, da sta med najboljšimi posamezniki v ligi NBA. Vsi se zavedamo, kakšna asa imamo v ekipi. Tako njuni soigralci kot tudi jaz. To poskušam čim bolj izkoristiti.

Kaj je glavno sporočilo, ki ga nosite v Berlin?

Da ta ekipa ima karakter, moštveni duh in zmagovalno mentaliteto. V zaključku tekme proti Franciji nam ni šlo po načrtih, grešili smo odprte mete. A prav omenjeni karakter, želja po zmagi in borbenost so nas pripeljali do uspeha.

Ima Slovenija še rezerve v igri?

Rezerve nas zdaj več ne zanimajo. Vsaka tekma bo na nož, razmišljamo samo o naslednji in o zmagi. Odsotnost Tobeyja proti Franciji je bila za nas velik udarec, a smo ga znali nadomestiti. Igralci so pokazali, da lahko v takih primerih borbenost dvignejo še kanček višje. To je zaščitni znak te reprezentance.

Kakšno je stanje z Mikom Tobeyjem?

Kaj več ne morem povedati, kot to, da bi Mike po vsej verjetnosti igral, če bi šlo za finale evropskega prvenstva. Verjamem, da bo zdravniška služba opravila svoje delo in da nam bo lahko pomagal na naslednji tekmi, ker ga potrebujemo. Zato smo ga tudi pripeljali, ker je igra z njim povsem drugačna.

Osmina finala bo za Slovenijo prva tekma na prvenstvu, kjer bo šlo za biti ali ne biti.

To smo vedeli od samega začetka. Zdaj se evropsko prvenstvo šele dobro začne. Verjamem, da smo pripravljeni in da se ne bomo ustrašili pomembnosti tekme. Verjemite mi, da se v teh igralcih skriva gromozanska želja po zmagovanju, kar lahko vidite prav na vsaki tekmi.

Ves čas poudarjamo, da niste obrambna ekipa, a zdi se, da ste tudi ta aspekt košarkarske igre precej popravili?

Vedno pravim, da ni pomemben tekmec, ampak kako dogovorjene stvari izvajaš. Obrambo smo poudarjali ves čas, po pripravljalnih tekmah pa so jo igralci dvignili. Zdaj smo bolj agresivni, več je energije. Enostavno se zavedajo, da precej lažje igramo tudi v napadu, ko je tako.

Ste se zavedali, kaj prinaša prvo mesto v skupini?

Ne maram kalkulacij, a so mi ves čas govorili, da je najbolje biti prvi ali četrti v skupini. Prišli smo v položaj, ko smo lahko sami odločali o prvem mestu in ponujeno smo zgrabili z obema rokama. A ne glede na to, kje bi končali, bi se enako zavzeto pripravljali na osmino finala in ne glede na nasprotnika krenili na zmago.

V osmini finala vas čaka Belgija. Precej lažji tekmec, kot bi bila Turčija, saj bi v primeru poraza proti Franciji v skupini B zasedli tretje mesto, kajneda?

Če kaj, potem je to evropsko prvenstvo, pa tudi prejšnja, pokazalo, da ne smemo podcenjevati nikogar. Še posebej pa ne ekipe, ki je v skupinskem delu porazila Španijo. Kot smo že rekli, gre za eno tekmo, kjer ne bo nič podarjenega. Belgija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da preseneti. Nima kaj izgubiti, lahko samo preseneti košarkarski svet.

V zgodovino ste se zapisali kot trener, ki je Luko Dončića vodil na tekmi olimpijskih iger, ko je z 48 točkami proti Argentini prišel do drugega najboljšega strelskega dosežka v zgodovini tekmovanja, in tekmi evropskega prvenstva, ko je proti Franciji s 47 znova prišel do drugega najboljšega strelskega dosežka drugega tekmovanja.

Ponavljam se, a v prvi vrsti mi je čast, da sem selektor športnega moštva iz svoje domovine. V ekipi imam dva zvezdnika. Prvi je bil najkoristnejši igralec evropskega prvenstva 2017, Luka Dončić pa se prebija med najboljše košarkarje vseh časov. To je velika čast, sreča, ponos... Težko najdem prave besede. Resnično uživam v teh trenutkih, saj težko verjamem, da bom še kdaj vodil ekipo, ki ima tako kemijo in povezanost ter hkrati takšna zvezdnika.

Slovenija obnemi, ko Dončić pada po tleh med tekmami. Proti Franciji ga nista ustavila niti okrvavljena glava niti udarec v prste. Kaj porečete o tem?

To je tisto, kar njega najbolj moti. Na evropsko prvenstvo je prišel kot eden od treh največjih zvezdnikov ob Giannisu Antetokounmpu in Nikoli Jokiću. Morda ima največ od vseh žogo v rokah, vsako tekmo pa dobi ogromno udarcev. Jasno je, da postane čustven, ko krvavi za Slovenijo. Kar ste omenili, samo kaže, iz kakšnega testa je in da s ponosom nosi slovenski dres. Lahko smo veseli, da imamo super zvezdnika, ki se brez težav odpove prostemu poletju za reprezentanco.

Goran Dragić je pri 36 letih proti Franciji preživel na parketu 39 minut in 39 sekund.

To je velika stvar. Ob njegovi odločitvi, da bo igral na evropskem prvenstvu, sva se dogovorila, da ga maksimalno izkoristimo. Ob tem sem ga želel na v narekovajih manj pomembnih tekmah nekoliko odpočiti. Načrt je bil, da proti Nemčiji in Franciji igra več oziroma kolikor bo le lahko. Zmenjena sva, da mi pošlje manjši signal, ko se utrudi in rabi počitek. Če ne, pa da igra, kolikor lahko. Če se počuti sposobnega, da lahko pomaga, moramo to izkoristiti do potankosti.