Medtem ko so na evropskem prvenstvu v košarki včeraj potekali še zadnji boji v skupinah C in D, so ekipe iz skupin A (Tbilisi, Gruzija) in B (Köln, Nemčija) že potovale na prizorišče zaključnih bojev v Berlinu. V dvorani Mercedes-Benz Arena, ki sprejme 14.500 gledalcev, je že vse pripravljeno za prve štiri tekme osmine finale, ki bodo v soboto, preostale v nedeljo. Slovenska reprezentanca bo jutri ob 14.45 na drugi tekmi dneva merila moči z Belgijo, ki je bila četrta v skupini A.

Za slovensko reprezentanco tudi zadnji dan v Kölnu ni bil najbolj posrečen, kot ni bil prvi tekmovalni dan, ko so pred hotelom Marriott zaman čakali avtobusni prevoz do dvorane Lanxess arena, kjer jih je čakal obračun z Litvo, na katerega so se morali nato odpraviti kar s taksiji. Vodstvo Košarkarske zveze Slovenije se je odločilo, da po poznem prihodu v hotel po veliki zmagi proti Franciji včeraj ne izkoristi čarterskega leta, ki ga je organizirala Mednarodna košarkarska zveza Fiba. Ta je bil predviden že ob deveti uri zjutraj, kar pomeni, da bi se morali igralci prebuditi že okoli šestih. Ker so v postelje po vseh fizioterapijah in masažah, tekma s Francijo je bila namreč četrta v petih dneh ter izredno fizična ter trda, popadali v sredo pozno zvečer ali kar v noči na četrtek, so jim pri KZS privoščili daljši spanec in medtem rezervirali prevoz z vlakom ter kot večine reprezentanc odpovedali včerajšnji krajši termin za trening v Berlinu.

A se je zalomilo. Zaradi pokvarjene omarice za signaliziranje prometa, kamor je vdrla voda, je bil železniški promet v Kölnu včeraj paraliziran. Vodstvo KZS je hitro zavihalo rokave in našlo letalsko povezavo do Berlina, tako da so igralci v večernih urah le poleteli proti nemški prestolnici, do kölnskega letališča pa se znova zapeljali s taksiji. Danes bodo kapetan Goran Dragić in soigralci trenirali v pomožni dvorani, parket in obroče v dvorani Mercedes-Benz Arena pa preizkusili šele na ogrevanju pred jutrišnjo tekmo. Drugače je pri Belgiji, ki je včeraj kot ena redkih vadila na prizorišču izločilnih bojev.