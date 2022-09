Odgovor na vprašanje, ali lahko ukrajinski odbojkarji tudi v četrtfinalu ponovijo igro, ki so jo prikazali v ponedeljek v osmini finala proti Nizozemski, ob svojem prvem stiku z dvorano v Stožicah, smo dobili že na začetku uvodnega niza. In nato skozi ves prvi niz, v katerem so bili slovenski odbojkarji v popolnoma podrejenem položaju.

»Kot da smo pričakovali, da bodo Ukrajinci klecnili pod pritiskom naših navijačev in da ne bodo igrali, kot znajo. Toda zgodilo se je ravno nasprotno. Dejstvo je, da niso imeli česa izgubiti, igrali so na vse ali nič, spet so začeli fantastično, mi pa smo po prvem nizu le spoznali, da nam ne bo prav nič podarjenega,« je o težavah svoje ekipe z začetka tekme spregovoril Gregor Ropret, ki je že ob koncu prvega niza na mestu organizatorja igre zamenjal Dejana Vinčića. Kar je bila prva dobra poteza slovenskega selektorja Gheorgeja Cretuja, ki je sredi drugega niza tokrat nerazpoloženega korektorja Tončka Šterna zamenjal z Rokom Možičem. In spet zadel v polno. »Vesel sem, da mi je selektor ponudil priložnost, vemo pa tudi, kakšna je moja vloga v ekipi. Ko kaj ne gre po načrtih, sem vedno pripravljen, čeprav tokrat na mestu korektorja. Drugi niz je bil prelomen, v veliko pomoč so nam bili navijači, brez njih preobrat ne bi bil mogoč,« je bil prepričan najmlajši član slovenske izbrane vrste, ki se pri 20 letih ni ustrašil odgovornost. Še več, ko je odlični Oleg Plotnicki, najboljši posameznik tekme, v četrtem nizu zaostanek svoje ekipe 19:24 spremenil v točko zaostanka, je Možič najprej sprejel njegov servis, nato pa bo podaji Ropreta s paralelnim udarcem poskrbel za erupcijo navdušenja na igrišču in na tribunah polne dvorane v Stožicah.

Že v začetku tretjega niza, ki so ga nato slovenski odbojkarji odigrali najbolj prepričljivo, je nekdanji slovenski dolgoletni reprezentant Dejan Fujs dejal: »Če bomo tekmo dobili, bo to zmaga Cretuja. Do zdaj ni naredil niti ena napake v načinu vodenja.« Brez napake je tekmo odvodil do konca, čeprav je bilo vidno, da njegovi izbranci niso bili tako sproščeni kot na prejšnjih tekmah. Vendar je ves čas verjel vanje, jim dajal prave nasvete, jih bodril, umirjal, jim svetoval. Do končne zmage, ki je bila prigarana. Ukrajinci, ki so imeli v svojih vrstah odličnega Plotnickega, ki je bil pravi kapetan svoje ekipe, so bili po nekaterih statističnih podatkih celo boljša ekipa. Tako so dosegli 54 točk z napadom (iz 105 poskusov), slovenski odbojkarji so uspešno zaključili štiri napade manj iz 102 poskusov, imeli so devet blokov (kar štiri je prispeval Plotnicki), Slovenci dva manj (Kozamernik 3), dosegli pa so sedem asov (Plotnicki pet), Slovenci le štiri (Čebulj 3). Toda vse to ni bilo dovolj, da bi po zmagi nad Nizozemsko premagali še slovenske odbojkarje, ki so naredili le 21 lastnih napak, Ukrajince pa prisilili na 33.

»Za slab začetek tekme smo si bili krivi sami, ker smo delali tehnične težave, zaletavali smo se v njihov zid, igrali le na moč, ob tem napadali po napačnih smereh. Čutila se je tudi nervoza, bilo je veliko pritiska, saj so od nas pričakovali zmago s 3:0. Toda Ukrajinci so še enkrat več potrdili, da gre za dobro ekipo, o čemer smo se lahko še enkrat prepričali. Kaj je na koncu odločalo? Mislim, da moč naše ekipe, kajti prav vsakdo od mojih igralcev, ki vstopi s klopi, lahko vstopi na igrišču in to dela ekipo tako močno. Ampak takšna je že leta, jaz nisem odkril ničesar novega. Morda jih moram kdaj le na kaj spomniti, je pa res, da nimamo igralca, ki bi sam dosegel 40 točk, jih pa imamo zato 14, od katerih lahko vsakdo doseže eno točko za skupno zmago,« pa je pot do zmage opisal Gheorge Cretu, ki je slovensko reprezentanco prevzel le 18 dni pred začetkom svetovnega prvenstva. Tveganje Metoda Ropreta, predsednika Odbojkarske zveze Slovenije, ki je svoj 54. rojstni dan praznoval na dan svojega prvega treninga slovenske odbojkarske reprezentance, se je torej obrestovalo.

Dodati še velja, da so tekmo odločile tudi večje izkušnje slovenskih odbojkarjev. S to zmago so samo potrdili, da njihovi uspehi, ko so pod vodstvom Andree Gianija prvič osvojili srebrno kolajno na EP, niso naključni. Po tem srebru so bili še dvakrat drugi na evropskih prvenstvih, lani so bili četrti v ligi narodov, letos so si že zagotovili mesto med štirimi najboljšimi ekipami na svetu. Ob tem so jim Stožice do teh uspehov pomagale le dvakrat, leta 2019 in letos, kar pomeni, da zmagujejo tudi v tujih dvoranah. Lani so recimo Poljake v polfinalu EP premagali prav v Katovicah, in to potem, ko so četrti niz dobili s 37:35.

Kako v Katovice? Slovenski odbojkarji so na prizorišče zaključnega turnirja svetovnega prvenstva odpotovali popoldne s čarterskim letom. Vstopnice za slovenske navijače, ki jih bo za ogled tekem na Poljskem v okviru kvote Mednarodne odbojkarske zveze prejela Odbojkarska zveza Slovenije, bodo na voljo le v okviru aranžmajev turistične agencije Palma. Palmin klicni center se je odprl že danes. Seveda pa lahko navijači v Katovice odpotujejo tudi v lastni režiji, vendar bodo vstopnice lahko dobili le pri poljskih organizatorjih, če bodo seveda še na voljo.