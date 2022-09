Lepotice med balami sena, Vogrinec je slab igralec golfa, Potrebuješ z 10 do 15 parfumi

Meteorološka jesen je tu, otročad je v šolah, naša elita slavnih pa že predeluje in prebavlja spomine na počitniške dni. Nekaj je sicer še aktivnih na plažah in v gorah, a kakšnih posebnih novic in atraktivnih fotografij neposredno s počitniških prizorišč ni več moč zaslediti. Zato pa se že pripravljajo na skladiščenje vrtnin, igrajo golf in se dišavijo z najdražjimi parfumi.