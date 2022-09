»V svojem imenu, v imenu Republike Slovenije in vseh naših ljudi izražam globoko žalost in sožalje ob smrti kraljice Elizabete II. Vladala je Združenemu kraljestvu, a je pripadala celemu svetu,« je tvitnil slovenski predsednik Borut Pahor.

Predsednik vlade Robert Golob je sporočil, da ga je smrt kraljice »močno užalostila«, in izrazil iskreno sožalje novi britanski premierki Liz Truss in britanskemu ljudstvu. »Slovenija vam v teh težkih časih stoji ob strani. Njeno veličanstvo bo ostalo v naših srcih kot prava prijateljica Slovenije. Njen obisk Slovenije leta 2008 bo za vedno ostal v našem spominu,« je dodal Golob.

Sožalje je izrazila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. »Zapustila nas je Elizabeta II., kraljica z najdaljšim stažem v zgodovini Velike Britanije. Pogrešali bomo njeno modrost, preudarnost in vizijo. Iskreno sožalje kraljevi družini in britanskemu narodu. Naj počiva v miru,« je zapisala.

Sožalje je izrazilo tudi več slovenskih evropskih poslancev. »Svet jo bo pogrešal. Iskreno sožalje britanski kraljevi družini,« je zapisala Ljudmila Novak. »Kraljevi družini in vsem Britankam in Britancem izrekam iskreno sožalje ob smrti Kraljice Elizabete II. Danes ne žaluje zgolj Združeno kraljestvo, ampak celoten svet, in zaznamuje konec dobe velike monarhinje,« pa je dejal Matjaž Nemec. »Izjemna in modra vladarica, ki je z Britanijo previharila viharje. Ne Britanija in ne svet po njej ne bosta več enaka. Naj počiva v miru,« se glasi tvit Milana Brgleza.

Liz Truss: S smrtjo kraljice je konec druge elizabetinske dobe

Britanska premierka Liz Truss je nagovorila državljane in izrazila globoko pretresenost in užaloščenost. Smrt kraljice je označila za »konec druge elizabetinske dobe«, nagovor pa je končala s pozivom »naj Bog varuje kralja«, Charlesa III.

Državljane je nagovorila pred svojo rezidenco na Downing Streetu 10. Oblečena v črno je izrazila užaloščenost zaradi novice o smrti kraljice. »Vsi smo skrušeni zaradi novice, ki smo jo prejeli iz Balmorala,« je dejala britanska premierka. »Smrt njenega visočanstva kraljice je velik šok za državo in svet,« je dodala pred množico novinarjev, ki se je zbrala pred njeno rezidenco.

Obdobje vladanja Elizabete II. je označila za »drugo elizabetinsko dobo«. Pod elizabetinsko dobo sicer v Združenem kraljestvu označujejo vladavino Elizabete I. (1558-1603), ki jo imenujejo tudi za »zlato dobo« britanskega imperija.

Trussova se je z Elizabeto II. sestala vsega dva dni nazaj, ko jo je kraljica imenovala za premierko. To so opravili kar na gradu Balmoral na Škotskem, da kraljice ne bi po nepotrebnem obremenjevali s potjo v London. Danes pa so iz Škotske najprej sporočili, da se je kraljičino zdravstveno stanje močno poslabšalo, zatem pa je zvečer umrla. Stara je bila 96 let.

ZDA: Elizabeta II. je bila ena najmočnejših zaveznic ZDA

V Beli hiši so le nekaj minut po objavi vesti o smrti 96-letne britanske kraljice izrazili globoko sožalje in poudarili, da je bila Elizabeta II. ena najmočnejših zaveznic ZDA. »Naša srca in misli so s kraljevo družino in z britanskim ljudstvom,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.

»Bila je priča vojni in spravi ter globokim spremembam našega planeta in družbe. Med temi spremembami je bila svetilnik kontinuitete in nikoli ni prenehala kazati mirnosti in predanosti, ki je mnogim dajala moč. Naj počiva v miru,« pa je tvitnila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je dodala, da jo je novica o smrti britanske kraljice navdala z »globoko žalostjo«. Tudi ona je izrazila iskreno sožalje kraljevi družini in britanskemu ljudstvu.

Sožalje ob smrti Elizabete II. so izrazili tudi številni drugi voditelji evropskih držav in visoki funkcionarji. »Nekoč so jo imenovali 'Elizabeta neomajna', s svojim služenjem in predanostjo pa nam ni nikoli nehala kazati pomena trajnih vrednot v sodobnem svetu,« je tvitnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes preminulo britansko kraljico označil za »prijateljico Francije, ki je neprecenljivo zaznamovala svojo državo in svoje stoletje«. »Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. je več kot 70 let utelešala kontinuiteto in enotnost britanskega naroda,« je dodal Macron.

»Žalujemo za smrtjo kraljice Elizabete II. Bila je vzor in navdih za milijone ljudi, tudi v Nemčiji. Njeno prizadevanje za nemško-britansko spravo po grozotah druge svetovne vojne bo večno ostalo v spominu. Pogrešali jo bomo, tudi zaradi njenega čudovitega humorja,« pa je na Twitterju zapisal nemški kancler Olaf Scholz.