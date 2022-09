Prvič v zgodovini v finalu najprestižnejše serije svetovnih mitingov nastopa trojica Slovencev. Tina Šutej je bila v sredo, prvi dan finala, tretja v skoku s palico, preskočila je 4,61 m in ponovila lansko uvrstitev. Neja Filipič je na sedmem mestu za las ostala brez finala šesterice v troskoku.

Čeh je vodil od prve do zadnje serije in je prepričljivo zmagal ter v diamantni seriji sezone ostal nepremagan. S 64,42 m je povedel v prvi seriji, drugi je bil Američan Sam Mattis s 63,12 m, tretji olimpijski zmagovalec Daniel Stahl iz Švedske z 62,88 m. Mattis je v drugi seriji vrgel 65,24 m, a je Ptujčan odgovoril z 66,79 m in je vodil tudi po drugi seriji. Na tretje je prišel Litovec Andrius Gudžius s 65,08 m, Stal je z neveljavnim drugim metom padel na četrto.

Avstrijec Lukas Weisshaidinger, bronast na lanskih OI, je s 63,47 metra v tretji seriji na peto mesto potisnil Stahla, ki je bil vnovič brez veljavnega dosežka, prva trojica pa je po polovici tekme ostala nespremenjena, tudi Čeh s 63,61 m ni izboljšal svojega dosežka.

Stahl je še tretjo serijo zapored ostal brez dosežka in je bil po četrti seriji le pred Avstralcem Matthewom Dennyjem. Ta je prav v tej seriji popravil svoj dosežek na 62,19 m, 64,20 je vrgel še Mattis, ostala četverica vključno s Čehom ni imela veljavnega meta. Stahl je šele v predzadnji seriji dosegel uspešen met in s 65,16 m prišel na tretje mesto. A le za kratko, Weisshaidinger je s 65,79 m kmalu nato zaostajal le za Čehom, Gudžius pa je bil s 65,28 m tretji.

Čeh je v peti seriji vrgel 66,75 m, kar bi bilo tudi dovolj za zmago, končal pa je tekmovanje z najboljšo daljavo dneva, s 67,10 m. Denny je zadnjo serijo začel z 64,81, Stahl, lanski zmagovalec lige, je po 61,47 m ostal peti, Mattis ob prestopu četrti, Gudžius po 63,44 m tretji, Weisshaidinger pa je po 65,54 m ostal drugi.

Poleg diamantnega pokala si je Čeh prislužil še 30.000 ameriških dolarjev in si je priboril povabilo za nastop na SP prihodnje leto v Budimpešti, za kar pa je sicer že osvojil tudi mednarodno normo.

Triindvajsetletni Čeh je v Eugenu julija osvojil naslov svetovnega prvaka, avgusta pa v Nemčiji še evropskega podprvaka za svoji prvi članski medalji na velikih tekmovanjih, na slovitem stadionu Letzigrund je še potrdil svojo najboljšo sezono v karieri.

Čeh je zmagal tudi na vseh štirih tekmah v disku na diamantnih tekmah, v Birminghamu, Rabatu, Rimu in tudi Stockholmu, kjer je bila zadnja tekma najvišje serije pred finalom v disciplini 30. junija. Z 32 točkami je bil krepko pred drugim Stahlom, ki je zbral 23 točk. A je moral Čeh za diamantni pokal zmagati na finalni diamantni tekmi. Na njej je manjkal Litovec Mykolas Alekna, ki je na EP edini premagal Čeha, ker je že končal sezono, v finale pa se ob le enem nastopu, v Stockholmu je bil drugi, ni niti uvrstil.

"V naslednji sezoni si želim še večje daljave, čim večkrat prek 70 in tudi čim več prek te magične meje. Na SP v Budimpešti bom branil naslov, na to bom osredotočen. To je tudi edina velika tekma na prostem, tako da bo drugi cilj diamantna liga. Leto 2023 bo posledično lažje kar se tiče načrtovanja forme za velika tekmovanja, kot je bilo to letos," je še pred finalom napovedal Čeh.