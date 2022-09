S stavkom »London Bridge is down« so smrt kraljice najprej sporočili premierki Združenega kraljestva in ključnemu vladnemu osebju ter tako sprožili desetdnevni načrt.

Pri njegovi izvedbi med drugim sodelujejo najrazličnejši oddelki britanske vlade, anglikanska cerkev, policija, vojska, mediji, londonske občine in preostali londonski upravni organi, navaja portal Politico, ki je podrobno analiziral načrt. Britanski časnik Guardian ga je medtem opisal kot »načrtovanega do minute« s »skrivnostnimi in zelo specifičnimi podrobnostmi«.

V nekaj urah po kraljičini smrti so bili o tem najprej obveščeni britanski predsednik oz. predsednica vlade ter številni najvišji ministri in uradniki. Kraljeva družina bo zatem objavila tudi načrte za kraljičin pogreb, ki bo predvidoma potekal na deseti dan po njeni smrti. Premierka bo prva članica vlade, ki bo podala izjavo, vsi drugi člani vlade pa dogodkov pred tem ne bodo smeli komentirati.

Premierka se bo nato udeležila avdience pri kralju, princu Charlesu. Istočasno bo v katedrali svetega Pavla v središču Londona spominska maša, ki naj bi se je udeležila večina britanskega političnega vrha.

Dan po kraljičini smrti se bo ob 10. uri zjutraj v palači svetega Jakoba sestal poseben svet, ki ga sestavljajo visoki vladni predstavniki, in razglasil Charlesa za novega britanskega monarha.

Drugi dan po smrti se bo kraljičina krsta vrnila v Buckinghamsko palačo, pri čemer obstajajo različni scenariji, prilagojeni glede na dejanski kraj smrti.

Tretji dan se bo novi kralj odpravil na turnejo po Združenem kraljestvu. Pot naj bi se začela z obiskom škotskega parlamenta in mašo v katedrali v Edinburgu, na četrti dan pa naj bi po podobnem scenariju obiskal še Severno Irsko.

Peti dan po kraljičini smrti bo potekal prvi pogrebni sprevod od Buckinghamske palače do Westminstrske palače. Po prihodu krste v palačo bo sledila maša v Westminstrski dvorani.

Od šestega do devetega dne po smrti bo kraljičina krsta počivala v Westminstrski palači. Za 23 ur na dan naj bi bila dostopna za javnost, ki se bo tako lahko še zadnjič poslovila od preminule monarhinje.

Ob tem bodo ves čas potekale obsežne priprave na pogreb, pri katerih bodo glede na načrt sodelovala vsa pomembnejša britanska ministrstva in druge pristojne službe, predvsem v Londonu. Dogovorjeno je, da se deseti dan po kraljičini smrti razglasi za dan žalovanja, ki bo tudi dela prost dan.

Na deseti dan bo v Westminstrski opatiji potekal pogreb z državniškimi častmi, pri čemer bo opoldne po vsej državi zapovedan dvominutni molk. Pogrebna sprevoda bosta potekala v Londonu in Windsorju, pogrebna maša pa v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kjer naj bi bila kraljica tudi pokopana.