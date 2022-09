Umetnik, le kdo bo tebe sodil

Težko je z domačega dvorišča z distanco tehtati težo ljubljanskega poletnega festivala, ki se je sinoči uradno zaključil z obiskom Dunajskih filharmonikov pod taktirko Esa-Pekke Salonena in solista pianista Rudolfa Buchbinderja. Zato je morda bolj tehtna opazka italijanskega dirigenta Alfonsa Scarana, ki je na festival konec avgusta pripeljal Tajski filharmonični orkester, ki ga je tamkajšnja vlada izbrala za kulturnega ambasadorja, ga izdatno financirala in poslala na prvo krajšo turnejo v Evropo. Res je bil ponosen, da se je z orkestrom za začetek znašel prav v Ljubljani, na festivalu, ki gosti tako referenčna imena iz sveta glasbe in preostale umetnosti. Zanje bo to menda odlična odskočna deska.