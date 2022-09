Na Celjskem zbiralniki za olje

Družba Simbio bo na območju Mestne občine Celje konec letošnjega leta začela postopno nameščati ulične zbiralnike za odpadno jedilno olje. Doslej so ta nevarni gospodinjski odpadek zbirali le v sklopu akcij, ko so ljudi pozivali k zbiranju nevarnih odpadkov na terenu in v zbirnih centrih.