»Na sejmu Narava-zdravje želimo poudariti, kako pomemben je zdrav način življenja. Pri tem pa ni pomembno le, kaj jemo in kako se gibljemo, ampak tudi, kako bivamo in kakšen je naš odnos do okolja,« pravi Mateja Briški, vodja sejma. Na njem se bo mogoče seznaniti s storitvami in izdelki s področja zdrave prehrane, zdravja, gibanja in okolja. Na prireditvi bo mogoče marsikaj preizkusiti, najti izdelke, ki jih ni mogoče dobiti v trgovinah, in se za nasvet obrniti na različne strokovnjake. Ponudbo na razstavnih prostorih bo dopolnil spremljevalni program, v katerem je več kot sto različnih dogodkov za vse generacije.

Sejem Narava-zdravje, ki bo v petek in soboto odprt od 9. do 19. ure in v nedeljo od 9. do 17. ure, ne bo edini dogodek, ki bo ta konec tedna potekal na Gospodarskem razstavišču. Vzporedno bo potekala tudi največja izobraževalno-zabavna prireditev za mlade družine. Na 15. Otroškem bazarju se bodo mogoče udeležiti vrste kreativnih delavnic, športnih doživetij in drugih dogodkov.