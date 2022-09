V Kulturno-gledališkem društvu Reciklaža, ki ga vodita Sara Špelec in Tine Dolžan, že od leta 2016 podeljujejo literarno nagrado oziroma naziv literarni zavetnik/zavetnica. Ker se je letos prireditev iz kraja Sveta Trojica selila v prestolnico, je bil literatom ponujen tudi temu primeren izziv, da ustvarijo verzno ali prozno posodobitev Povodnega moža pod sloganom Al' lepši od Urške bilo ni nobene?. Na razpis se je v verzih ali prozi odzvalo 89 literatk in literatov, ki jih je ocenila žirija, v kateri so bili Tone Partljič, Andrej Rozman - Roza in Tadej Golob.

Še pred razglasitvijo najboljših so dan preživeli na turistični ladjici, s katero so se po Ljubljanici popeljali od Trnovskega pristana do Cukrarne in nazaj, na njej pa so kantavtorji godli, pesniki recitirali, pisatelji pa pripovedovali. »Med nami so bili tudi mladi, nadarjeni pesniški ali prozni glasovi, ki so se kalili na delavnicah ljubljanske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD),« pove Sara Špelec. Zbrani so pred Prešernovim spomenikom prisluhnili literarni zgodovinarki Mileni Milevi Blažič, ki jim je predstavila mestne uličice v povezavi z majhnimi skrivnostmi literarne Ljubljane.

Sledil je vrhunec večera na sedežu Društva slovenskih pisateljev, kjer so v posebnem obredu ob Knjižnem kamnu, po vzoru Knežjega kamna, za novo literarno zavetnico ustoličili Mojco Petaros z Opčin pri Trstu, ki je napisala najboljšo detektivsko kratkoprozno posodobitev Povodnega moža. Avtorica kratke zgodbe Zaslišanje, ki zaključuje študij prevajalstva, je prejela tudi unikatni kristalni izdelek mojstrov Steklarne Rogaška in denarno nagrado Zveze kulturnih društev Slovenije. A tudi po zaslugi drugonagrajene Dragice Šteh in tretjenagrajenih soavtorjev Tomaža in Brine Karat je literarna zakladnica bogatejša za verze in rime. »Pravzaprav kar zaradi vseh 89 avtoric in avtorjev. Za objavo v e-zborniku pa so bili izbrani tudi Mirjam Kmetič, Darka Lampič, Jana Kolarič, Mimi Šegina, Mitja Šegina, Jana Kandare, Boštjan Klajnščak, Olga Kolenc in Gregor Grešak,« še pove Špelčeva.