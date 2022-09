Po nedeljskem morilskem pohodu v odročni staroselski skupnosti James Smith Cree in bližnji vasi Weldon v kanadski provinci Saskatchewan, v katerem je umrlo deset ljudi, 18 pa je bilo poškodovanih, je v sredo policija ujela domnevnega morilca Mylesa Sandersona. Kmalu po aretaciji je 32-letnik umrl. Kaj natanko se je zgodilo, še ni znano. Njegovega brata Damiena, ki so ga tudi sumili umorov, so našli mrtvega že v ponedeljek. Poškodb si ni zadal sam, domnevno ga je umoril Myles.

V sredo popoldne so tamkajšnji uporabniki mobilnih telefonov prejeli alarm, ki jih je opozarjal na nevarnega oboroženega moškega, ki vozi ukraden bel avto znamke Chevrolet Avalanche. Svetovali so, naj gredo nemudoma na varno. Malo kasneje je policija že sporočila, da je šlo za tako iskanega Mylesa Sandersona. Po obvestilu o tatvini avta z nekega posestva so vozilo izsledili in ga tudi ujeli na lokalni cesti v Saskatchewanu. Mylesa, bežal je s hitrostjo do 150 kilometrov na uro, so prisilili, da je zapeljal v obcestni jarek, in ga pridržali. V avtu so našli nož, ki bi lahko bil morilsko orodje.

Po besedah predstavnice policije Rhonde Blackmore so ga kmalu zaradi zdravstvenih težav odpeljali v bolnišnico, kjer je malo pozneje umrl. Po njenih besedah bo vzrok smrti znan po obdukciji, mediji pa pišejo, da je šlo za samopoškodbo.

Sin ženske, ki ji je ukradel avto, je povedal, da je opazila moškega, ki se je približeval vhodnim vratom. Zato se je zaklenila v kopalnico. Moški ji je rekel, da je ne bo poškodoval in da naj gre z njim, a ni hotela. Potem je vzel avtomobilske ključe, telefon in še nekaj drobnarij ter se odpeljal. Takoj je obvestila policijo.