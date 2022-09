»Zadovoljen sem, ker je prišlo do tega, kar sem pričakoval«, je ob robu novinarske konferenca ob stotih dneh vlade Bešič Loredan odgovoril na vprašanje glede odstopa Golobiča.

O Golobičevi odstopni izjavi je ministra obvestila predsednica sveta UKC Ljubljana Irma Gubanec: »Zadevo bo sedaj izpeljal svet zavoda po ustaljenih zakonskih postopkih, vlada se bo z odstopom seznanila in gremo naprej,« je dejal minister.

O možnem Golobičevem nasledniku Bešič Loredan ne razmišlja, niti ne ve, kdo ga bo nasledil, je zagotovil. Želi pa si, da bi za položaj izbrali najboljšega možnega kandidata. Položaj generalnega direktorja bo sprva najverjetneje zasedel vršilec dolžnosti, nato pa bo sledil razpis za generalnega direktorja s polnimi pooblastili.

Na ministrstvu želijo po njegovih besedah na primeru UKC pokazati, kako stabilizirati in voditi največjo zdravstveno ustanovo v državi. »Zagotoviti moramo, da (...) bomo za 90 milijonov evrov obnovili UKC Ljubljana v treh letih.« Trudili se bodo, da bo UKC svoje storitve opravljal kakovostno, v dobrobit vseh ljudi in bil svetovno priznan, je obljubil. Menjave vodstev drugih slovenskih bolnišnic se po njegovih besedah trenutno ne obetajo.

Minister ga je k odstopu pozval na novinarski konferenci 23. avgusta in mu dal 14 dni

Med glavnimi očitki vodstvu so bili slabi poslovni rezultati in številni zamujeni rok.

Golobič je po ministrovem pozivu zapisal, da ga dojema kot politično potezo in da ne vidi razlogov za odstop. Kasneje se je očitno premislil, saj je v sredo odstopil.

Na soglasje vlade za imenovanje na mesto generalnega direktorja je Golobič sicer čakal več mesecev. Ob vprašanjih, kje se zatika, je tedanji minister za zdravje in Golobičev predhodnik v UKC Janez Poklukar trdil, da gre zgolj za vladno proceduro. Neuradno pa je bilo slišati, da bi lahko k oklevanju ministrske ekipe prispevalo dejstvo, da je podjetje RC Preko, ki je v delni lasti podjetja ECOlogic, katerega solastnika sta Golobič in svetovalec uprave UKC Peter Cerar, v postopku zaradi suma goljufije.

V tej zadevi je bila zahteva za preiskavo vložena zoper eno fizično in eno pravno osebo. Februarja letos je bila preiskava pravnomočno uvedena, izvajanje preiskovalnih dejanj pa je predvideno v septembru in oktobru 2022, so danes pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu.

Golobič svojega solastništva v podjetju ECOlogic, ki je eden od solastnikov RC Preko, ni nikoli skrival. »Nikoli nisem aktivno vodil ali sodeloval pri upravljanju podjetja RC Preko,« je poudaril tedaj in izpostavil, da zaradi podjetja RC Preko ali ECOlogic ni v nobeni tožbi.