Michelin je razkril svojo aktualno odločitev, kateri gostinci v Sloveniji so vredni njihovih zvezdic in drugih priznanj. Seznam restavracij z zvezdicami se je v novem vodniku občutno okrepil.

Ob restavracijah, ki so zvezdico (ali dve) že imele, so to priznanje na novo pripeli še restavracijam Strelec v Ljubljani, Milka v Kranjski Gori, COB v Portorožu in Hiši Linhart v Radovljici, novi restavraciji Uroša Štefelina, ki je to priznanje imel že v Vili Podvin, kjer ga je medtem zamenjala nova ekipa.

V novem Michelinovem vodniku ima dve zvezdici še naprej Hiša Franko, po eno pa Hiša Denk, Atelje, Grič, Gostilna pri Lojzetu in Dam.

Vse slovenske restavracije z Michelinovimi zvezdicami:

Hiša Franko **

Atelje *

COB *

Dam *

Gostilna pri Lojzetu *

Grič *

Hiša Denk *

Hiša Linhart *

Milka *

Strelec *

Tudi oznako Bib Gourmand, ki nakazuje dobro jedačo za solidno ceno, še naprej nosijo isti lokali, to so Rajh, Repovž, Gostilna na Gradu, TaBar, Mahorčič, Jožef in Ruj.

Zeleno zvezdico, ki označuje trajnostno usmeritev in delo restavracije, nosijo Krištof, Grič, Mahorčič in Hiša Franko, Štefelin jo je iz Vile Podvin prenesel tudi v radovljiško Hišo Linhart, po novem pa jo ima tudi gostilna Repovž.

Skupno je zdaj v Michelinovem vodniku omenjenih 58 restavracij.