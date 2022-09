V sredo izžrebani glavni dobitek Viking je vreden 10.767.576,80 evra in je bil vplačan v trafiki na Slovenski cesti v Ljubljani. Po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika - davek znaša dobrih 1,6 milijona evrov -, bo novi slovenski milijonar bogatejši za 9.152.440,28 evra. Čas za prevzem dobitka ima do 6. decembra letos.

Igra Vikinglotto, ki je sicer na voljo v desetih državah Evrope, se v Sloveniji igra od leta 2017. V Sloveniji so doslej igralci prejeli 668.352 različnih Vikinglotto dobitkov v skupni vrednosti 6.729.715,30 evra. Največji dobitek do srede pa je bil 80.000 evrov, so zapisali v Loteriji Slovenije.

Ob tem so dodali, da so s prirejanjem igre Vikinglotto v skoraj petih letih skupaj zbrali 4,6 milijona evrov koncesijskih dajatev, s katerimi se financira več kot 500 invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij in projektov letno. V državni proračun so igralci prispevali še dodatnih 2,5 milijona evrov davkov, obogatili pa so tudi proračune občin, v katerih prebivajo, so še navedli v današnjem sporočilu za javnost.