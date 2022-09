Ustvarjalci Pujse Pepe, ene najbolj priljubljenih risank med otroci v številnih državah, so v svoj scenarij uvedli prvi istospolni par, kar je seveda sprožilo različne odzive. Epizoda z naslovom Družine je bila prvič predvajana v torek na kanalu 5 v Združenem kraljestvu. V njej je bila predstavljena Pepina sošolka Penny Polar Bear, ki je govorila o svojih dveh mamah in o čem je vsaka posebna. Med risanjem portreta svoje družine je Penny pojasnila: »Sem Penny Polar Bear. Živim s svojo mamo in drugo mamo. Ena mama je zdravnica, ena pa kuha špagete.«

'Peppa Pig' introduces lesbian couple on latest episode: “I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti.” pic.twitter.com/3coxIzbvaV — Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2022

V risanke je pomembno vključevati raznolike družine

Aktivisti so leta 2019 sprožili peticijo, s katero so zbrali 24.000 podpisov in z njo zahtevali »istospolno starševsko družino pri risanki Pujsa Pepa«, saj so želeli, da risanka postane bolj vključujoča za vse otroke. Avtorji peticije so poudarili, da so »otroci, ki gledajo Pujso Pepo, v ključni starosti. Izključitev istospolnih družin jih bi tako naučila, da so normalne le družine z enim staršem ali dvema staršema različnih spolov.«

Robbie de Santos, direktor komunikacij in zunanjih zadev pri dobrodelni organizaciji za pravice LGBT Stonewall, je dejal, da je istospolna družina v izmišljenem Peppatownu fantastična. Za BBC je sporočil: »Mnogi od tistih, ki bodo gledali oddajo, bodo sami imeli dve mami ali dva očeta. Staršem in otrokom bo veliko pomenilo, da so njihove izkušnje predstavljene v tako ikonični risanki.«

Pujsa Pepa pa seveda ni edina risanka, ki prikazuje istospolne pare. Ameriška risanka Arthur, ki je namenjena štiri- do osemletnikom, je bila že leta 2019 deležna številnih pohval, saj je v 22. seriji prikazala istospolno usmerjeno poroko. Takrat je Maria Vera Whelan iz PBS Kids v izjavi dejala, da PBS verjame, da je »otrokom pomembno predstavljati široko paleto odraslih in njihovega načina življenja«.

Tudi priljubljeni risanki Adventure Time in Steven Universe v svoje scenarije vključujeta LGBT skupnost, vendar sta namenjeni občinstvu nad 10 letom starosti.

Različni odzivi na Twitterju

Na epizodo so se gledalci odzvali različno. Mnogi so pozdravili vključitev istospolnih parov, nekateri pa nad uvedbo niso bili navdušeni. Na Twitterju se je razvnela razprava o družini Penny Polar Bear. »Lezbijke v Pujsi Pepi ... ali ne morejo biti otroške oddaje samo za otroke?« je zapisal moški. Drugi moški pa se s tem ni strinjal in zapisal: »No, kaj pa veš? Moji otroci so prvi istospolni par videli pri Pujsi Pepi in ni bilo konca sveta.«

I loved watching #PeppaPig with my girls, and I'm amazed that in 2022 there is such outcry because Penny Polar Bear has #twomums#Lesbians Well guys it's a real thing in the real world, so deal with it. I hope your children will now be less homophobic than you. #loveislove 👭💑 pic.twitter.com/xGdFKekC47 — Jan Bell 🇺🇦 (@JaniceFionaBell) September 7, 2022

Britanska organizacija Safe Schools Alliance je tvitnila: »Res lepo je videti starostno primerno zastopanost istospolnih parov na @peppapig s Penny in njenima dvema mamama.«