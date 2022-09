Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 17 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes se bodo ob prehodu vremenske fronte pojavljale nevihte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra, krajevni nalivi, možen bo tudi pojav toče.

Obeti: V soboto in v nedeljo bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bodo še nastajale krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta je zajela območje Alp in bo danes popoldne prešla tudi Slovenijo. Za njo bo k nam v višinah pritekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas že zjutraj in dopoldne nestanovitno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki se bodo popoldne postopno širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, le v krajih vzhodno od nas bo povečini suho vreme.

Biovreme: Danes čez dan bo vreme obremenilno vplivalo na počutje. Obremenitev bo nekoliko popustila v noči na petek. V petek bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen.