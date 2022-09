Slovenija je na evropsko prvenstvo prišla kot braniteljica naslova iz Istanbula 2017 in kot eden glavnih favoritov za zlato medaljo. Igralci in strokovni štab so bili pod pritiskom, selektor Sekulić to priznava. »Zdaj, ko smo osvojili prvo mesto v skupini, je lahko govoriti o tem. Po tistem porazu z BiH ni bilo prijetno, obrazi fantov v slačilnici so povedali vse, a znali smo se pobrati in ta poraz nas je naredil še močnejše,« je v pogovoru s slovenskimi novinarji povedal selektor.

Fantje so proti Nemčiji in Franciji pokazali pravi obraz. Pokazali so karakter, timski duh, predvsem pa zmagovalno mentaliteto. Ključno je bilo tudi dejstvo, da se je razigral Luka Dončić in najprej Nemcem nasul 36 točk, Francozom pa kar 47, si čimer je postal drugi najuspešnejši igralec na eni tekmi na evropskih prvenstvih.

»To je tisto, kar moramo zdaj prenesti v Berlin. Tudi ko nam ne gre, ko zgrešimo odprte mete, imamo željo in voljo ter se ne predamo. To veliko pove o tej ekipi,« je dodal 44-letni Sekulić.

Mike Tobey je izpustil tekmo s Francijo. Selektor je na novinarski konferenci povedal, da poškodba ni težje narave in da bi Tobey, če bi šlo na primer za finale, stisnil zobe in stopil na parket. Zdravnik reprezentance Marko Macura je dodal, da fizioterapevtsko službo do sobote čaka veliko dela, a meni, da bo Američan do tekme z Belgijo nared.

»Fantje so proti Franciji pokazali, da znajo z dodatno mero borbenosti nadomestiti tudi njegovo odsotnost. To je naš zaščitni znak,« pravi Sekulić in nadaljuje: »Popravnih izpitov ni več. Zdaj se evropsko prvenstvo šele začenja. Verjamem, da smo pripravljeni za osmino finala in da bodo dali igralci vse od sebe, da se uvrstimo med osem najboljših.«

Luka Dončić in Goran Dragić imata osrednji vlogi v ekipi, toda košarka je ekipni šport in Slovenija to dokazuje iz tekme v tekmo. Igralci sami poudarjajo, da jih osebni učinek ne zanima, da šteje zgolj rezultat na koncu tekme in da so za zmago pripravljeni narediti vse, da je Slovenija uspešna. Ključ do zmage je običajno obramba.

»Tekma proti Bosni in Hercegovini je pokazala, kaj se zgodi, če ne držimo skupaj. Po porazu smo se pogovorili in si priznali napake. Reakcija fantov je bila izjemna, Luka in Goran pa sta znova dokazala, zakaj sta v ligi NBA tako cenjena. Fantje so predvsem dvignili raven igre v obrambi, saj če je igra v obrambi dobra, je precej lažje igrati v napadu,« dodaja Sekulić, ki je del reprezentance že od 2006. Večino časa je bil pomočnik selektorjev, razen pri Juretu Zdovcu, selektorsko funkcijo pa je prevzel novembra 2020.

»Biti trener Luke Dončića in Gorana Dragića, predvsem pa te reprezentance, ki ima neverjetno kemijo, povezanost, je zame velik čast, sreča in ponos. Uživam vsak dan posebej, saj se zavedam, da verjetno ne bom imel nikoli priložnosti voditi boljše in bolj zvezdniške ekipe, kot je ta Slovenija,« pravi Ljubljančan, ki bo v novi sezoni vodil rusko Lokomotivo Kuban iz Krasnodarja.

»Luka je eden od treh največjih zvezdnikov tega prvenstva in za Slovenijo krvavi praktično na vsaki tekmi. Med polčasom s Francijo je dobil dva šiva na glavi, na vsaki tekmi prejme številne udarce, saj ima veliko časa žogo v roki, zato je tudi tako čustven in se rad pogovarja s sodniki. Je čudo od igralca, s ponosom nosi dres Slovenije, zato smo lahko presrečni, da imamo superzvezdnika, ki se je pripravljen tako žrtvovati za domovino.«

»Enako velja za Gorana Dragića. Pri 36 letih se je vrnil v reprezentanco in za njo pusti srce ter telo na igrišču. Že poleti, ko je bilo jasno, da bo znova oblekel dres z državnim grbom, sva se dogovorila, da ga bomo varčevali za ključne tekme. Med tekmo mi pove, če je utrujen, sicer pa ga pustim v igri, saj moramo izkoristiti njegovo prisotnost in željo, da pomaga Sloveniji,« je pogovor zaključil Aleksander Sekulić.