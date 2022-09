Slovenski odbojkarji so izpolnili cilj in se uvrstili na zaključek prvenstva na Poljsko. V četrtfinalu proti presenetljivemu tekmecu, ki pa je svojo igro dokazal, da se je zasluženo uvrstil med najboljših osem ekip, niso pokazali tako blesteče predstave, kot so jo že znali v preteklosti, a so z mirnostjo in borbenostjo ob pomoči polne dvorane vendarle prišli do želenega rezultata.

Potrebovali so nekaj časa, da so ujeli ritem, da je bila njihova igra vsaj podobna prejšnjim na prvenstvu. Prvi niz so izgubili, se mučili v drugem in tudi polovico tretjega, nato pa so se ob spodbudi bučnega občinstva vendarle razigrali. Ob koncu so sicer imeli nekaj težav zaključiti tekmo, a to je vendarle uspelo mlademu Roku Možiču, ki je bil že prej med najzaslužnejšimi za slovensko prednost.

Ukrajinci so v osmini finala Nizozemce razbili s servisi in z blokom, že začetek četrtfinalnega obračuna je pokazal, da bi s tema elementoma lahko imeli težave tudi Slovenci. Prvi dve točki na tekmi so gosti dosegli z blokoma, z blokiranjem Tineta Urnauta so tudi povedli z 9:6. Zagotovo je to vlilo nekaj strahu slovenskim napadalcem, ki so storili še tri zaporedne napake in na semaforju je bilo 6:13. Ker Ukrajinci niso popuščali, Slovenci pa tudi niso našli ritma dobrih servisov, se do konca razlika ni zmanjšala, Ukrajina pa je prišla do vodstva z 1:0.

Klemen Čebulj je bil tisti igralec, ki je na začetku drugega niza potegnil soigralce iz anemičnega stanja. Po njegovem bloku je bilo 4:1, uspešen je bil tudi v napadu, bil je najbolj zaslužen za vodstvo z 11:8. Toda prave pomoči napadalcev, predvsem Tončka Šterna, ki nikakor ni mogel zaključiti napada, ni imel. Posledica je bila, da so Ukrajinci pri izidu 12:13 prešli v vodstvo.

Štern je moral na klop, v igro je vstopil Rok Možič (že prej je Dejana Vinčića na mestu podajalca zamenjal Gregor Ropret). In mladi Mariborčan je v igro vnesel potrebno energijo in pobudo spet preselil na slovensko stran. Po točki Urnauta je Slovenija že vodila z 19:16. Pozneje tudi s 23:20, kar pa ni bilo dovolj za miren zaključek. Gosti so ubranili dve zaključni žogi, izenačili na 24:24, toda naslednji dve točki sta bili vendarle slovenski, tako da je prišlo do izenačenja na 1:1.

Začetek tretjega niza je bil izenačen, v njegovem drugem delu pa so se Slovenci vendarle razigrali. Igra je postala raznovrstnejša, Ropret je začel bolj zaposlovati blokerja, tako da sta Jan Kozamernik in Jan Pajenk začela zbirati točke s prvim tempom. Varovanci Gheorgheja Cretuja so z blokom prešli v vodstvo s 16:15, potem pa prednost le večali. Ob koncu so sicer imeli nekaj manjših težav, a so jih rešili, Čebulj pa je z asom niz končal.

Nekaj časa je nato še trajal odpor Ukrajincev, toda po izidu 8:8 niso mogli več zaustaviti slovenskega naleta. Gostitelji so povedli s 15:10, nato vodili s 24:19, toda tekmec se ni in ni hotel predati. Servisi Olega Plotnickija, najboljšega ukrajinskega igralca in fenomenalnega izvajalca začetnih udarcev, so Ukrajince pripeljali do izida 23:24, v dvorani je bilo čutiti nekaj panike, a vse se je po zaslugi uspešne napadalne akcije Možiča srečno končalo. Cretu, ki je le 18 dni pred prvenstvom prevzel ekipo, je držal obljubo in fante popeljal na Poljsko, zdaj pa napovedal, da gredo v Katovice po kolajno.

Po tekmi so povedali:

Tine Urnaut, kapetan Slovenije:

»Pred takim občinstvom je neverjetno igrati in vsem navijačem sem že rekel, da mi je najbolj žal, da ne moremo tu nadaljevati prvenstva. Danes je bila zelo težka tekma. Ukrajina je vrhunski nasprotnik in to je pokazala skozi celotno tekmo. Imajo igralce svetovnega kova, fizični so, dobro servirajo, dober blok imajo in se res nerealno branijo. Odigrali so odlično, nas spravili v težave, ampak mi smo se odzvali po prvem nizu ter zabeležili mogoče najbolj pomembno zmago doslej v slovenski odbojki. Težko bi rekel, da so nas presenetili. So pa ekipa, proti kateri v zadnjih letih še nismo igrali. Predstavljali so malo morje nekih ugank, ki jih proti večkratnim nasprotnikom nismo imeli. Pokazali so vrhunsko igro, odlično so servirali. Ne vem, če smo proti komurkoli na prvenstvu doslej prejeli toliko blokov. Postavili so nas v zahteven položaj, ampak to je normalno. Kljub vsemu je to četrtfinale svetovnega prvenstva in najbolj pomembna je na koncu zmaga.«

Jan Kozamernik, bloker Slovenije:

»Ukrajinci niso naivna ekipa in tako so se pokazali na igrišču. Pričakovali smo, da bodo pokazali svojo fizičnost. Mi pa v prvem nizu nizu nismo odigrali, kot bi morali. Ni bilo mirnosti, potrpežljivosti, delali smo napake, jim podarjali žoge. Tukaj se je naredila razlika v prvem nizu. V drugem smo začeli točko po točko in prišli do prednosti in pokazali, zakaj smo tukaj in česa si želimo. Motivacija ne glede na vse, je bila na naši strani večja. Pred takim občinstvom je težko izgubiti. Fenomenalni so, vem, da ne bom pozabil nobene tekme, ki sem jo tukaj odigral. Bi si želel, da bi še kdaj bilo takšno tekmovanje pri nas, ampak če smo realni, ta generacija tukaj ne bo več videla kaj drugega kot svetovno ligo. Mogoče kakšno prijateljsko tekmo. Igrati tukaj nam pomeni veliko, največ na svetu. Da si to lahko privoščimo, da imamo takšna tekmovanja doma, se moramo zahvaliti naši zvezi.«

Gheorge Cretu, selektor Slovenije:

»Danes se je pokazala moč ekipe. Prav vsak od mojih igralcev lahko pomaga, prav vsak s klopi lahko vstopi na igrišče in to dela ekipo tako močno. Taka je že leta, jaz nisem odkril nič novega. Mogoče moram kdaj le na kaj spomniti, predvsem, da nimamo igralca, ki bi dosegel 40 točk, imamo pa 14 igralcev, ki lahko dosežejo eno točko in skupaj zmagajo. Ukrajinci nas niso z ničemer presenetili, a imeli smo težave, ker smo delali tehnične napake. Čutila se je živčnost, čutil se je pritisk, okrog nas so pričakovali zmago 3:0. A Ukrajinci niso slaba ekipa, bili so blizu Srbiji, nadigrali Nizozemsko. Imajo odličnega kapetana, ki je povsod in je zmožen odličnega serviranja. O njihovi kakovosti smo se lahko prepričali. Na začetku smo se zaletavali v zid, igrali le z močjo, napadali po napačnih smereh, z menjavami se je to izboljšalo.«

Tonček Štern, korektor Slovenije:

»Ukrajinci so od samega začetka pritisnili s servisi, oddelali blok-obrambo na visoki ravni in naredili veliko težav. V prvem nizu nismo mogli zaključiti napadov, tudi zaradi kakšne naše odvečne napake. Tudi v nadaljevanju niso popuščali, a se je nato pokazala naša ekipa, kdor je prišel s klopi, je pristavil svoj delček, da smo uspeli zmagati. Vsak niz smo večali učinkovitost v napadu, popravili tudi druge elemente. Tekma pa je bila zelo, zelo težka, nimam česa drugega reči. Zdaj se moramo spočiti, o Italijanih pa bomo razmišljali, ko pridemo na Poljsko. Zagotovo se jim bomo hoteli oddolžiti za poraz v finalu lanskega evropskega prvenstva.«