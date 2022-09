Unesco in Mednarodno bralno društvo sta želela pred več kot pol stoletja opozoriti, da je stopnja pismenosti kljub razvoju v več državah še vedno nizka. Pismenost je sposobnost branja in pisanja ter zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil. Kljub doseženemu napredku so izzivi na področju pismenosti še vedno prisotni, saj danes vsaj 771 milijonov mladih in odraslih ne dosega niti osnovne pismenosti, piše na spletni strani Unesca.

Mednarodni dan pismenosti bodo po svetu obeležili s številnimi dogodki. V Sloveniji pa se bomo dnevu poklonili z mesečnim projektom. Pobudniki nacionalnega meseca skupnega branja so tudi letos Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Skupaj s podporniki in partnerji bodo pripravili številne in raznolike dogodke in dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni, piše v sporočilu za javnost.

Za izhodišče letošnje teme so si sposodili misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672-1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Mesec branja bo uvedel nacionalni strokovni posvet Bralnega društva Slovenije in Zavoda RS za šolstvo Vizualno pripovedovanje z naslovom Od slikanice do stripa. Posvet, ki bo v petek na ljubljanski Filozofski fakulteti, bo posvečen povezavi vizualne pismenosti in branja ter njeni vlogi pri razvijanju drugih pismenosti, denimo medijske in digitalne.

V sklopu projekta bo 17. septembra pod okriljem Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS, društev in zvez prijateljev mladine potekal Dan zlatih knjig, ki jih bo ob začetku bralne sezone po vrtcih, šolah in knjižnicah zaznamoval bralni maraton. Ta bo sestavljen iz javnih branj poezije, nastopov avtorjev, podarjanja in menjave knjig. Dva dni pozneje bo sledila tradicionalna razdelitev darilnih slikanic prvošolcem v Sloveniji ter v zamejstvu in slovenskem zdomskem oz. izseljenskem prostoru. Že devetič pa se začenja tudi projekt Medgeneracijskega branja.

Vse do 30. septembra je odprt šesti javni natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina, ki ga pripravlja Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo. V okviru Evropskega tedna športa, ki bo potekal med 23. in 30. septembrom, bodo Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in partnerji izvedli nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami #športajmoinberimo.

Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici bo med 3. in 7. oktobrom pripravil spletno strokovno srečanje ABC Bralne pismenosti, s katerim bo med drugim počastil tudi 50 let revije Otrok in knjiga, ki deluje pod okriljem Mariborske knjižnice.

Letošnji mesec skupnega branja se pridružuje EU letu mladih. Že tradicionalno je tudi del akcije Beremo skupaj - za znanje in zabavo!, ki jo je v okviru Tednov vseživljenjskega učenja pripravil Andragoški center Slovenije, še piše v sporočilu za javnost.