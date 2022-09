V lanskem ocenjevanju so vse restavracije, ki so se že ponašale z eno Michelinovo zvezdico, to ohranile. To so bile Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem, Dam z Urošem Fakučem, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom, Atelje z Jorgom Zupanom in Vila Podvin z Urošem Štefelinom. Na novo je zvezdico pridobilo Gostišče Grič z Luko Koširjem.

Na spletni strani Michelina sicer trenutno ni več mogoče najti Vile Podvin, potem ko je Štefelin lani s svojo ekipo objekt, v katerem je delovala restavracija, zaradi nesoglasij z novim lastnikom zapustil. Ekipa sedaj ustvarja v starem mestnem jedru Radovljice, in sicer v Hiši Linhart.

Danes bo Michelin v objavi razkril nove prejemnike Michelinovih zvezdic, pa tudi drugih znakov, kot sta Michelinov krožnik za restavracije, ki jih Michelinovi inšpektorji priporočajo za dober obrok zaradi svežih sestavin ter skrbne priprave, ter Bib Gourmand za izredno kulinariko po dostopnih cenah. Restavracije in kuharski mojstri lahko prejmejo tudi posebno trajnostno nagrado.

Kuharski mojstri se bodo ob tej priložnosti zbrali na slovesnosti v Ljubljani, ker bodo proslavili prihod novega vodnika, ki ga nekateri imenujejo tudi rdeča biblija, ter prejeli označevalne tablice z letnico 2022 in slavne kuharske jakne.