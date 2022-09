V skupini A je Ajax premagal Glasgow Rangers 4:0. Že v prvem polčasu je dosegel tri gole, strelci so bili Edson Alvarez, Steven Berghuis in Mohammed Kudus. Steven Bergwijn je v 80. minuti poskrbel za 4:0.

Napoli pa je gostil Liverpool in ga v večini tekme zasenčil. Že v prvi minuti je Victor Osimhen zadel vratnico, v peti pa je Piotr Zielinski unovčil najstrožjo kazen po igranju z roko Jamesa Milnerja. Osimhen je v 18. minuti imel na voljo še drugo enajstmetrovko za Napoli, zakrivil jo je Virgil van Dijk (pozneje je preprečil zadetek Hviče Kvarachelie, ko je žogo izbil pred golovo črto), toda izkazal se je Alisson Becker.

V 31. minuti pa so Italijani, pri katerih je zaradi poškodbe iz igre moral Osimhen, povedli z 2:0, zadel je Andre Zambo Anguissa. V 45. minuti je bilo že 3:0, po podaji Gruzijca je zadel Gio Simeone, menjava za Osimhena. Zielinski je nočno moro Liverpoola še poslabšal s svojim drugim golom v 47. minuti. V 49. minuti je Luis Diaz le zmanjšal zaostanek gostov.

Zmaga za Oblaka in Atletico

V skupini B je Atletico Madrid Jana Oblaka gostil Porto, Madridčani so prek Kokeja zadeli v 50. minuti, a iz prepovedanega položaja, od 82. minute so igrali z igralcem več po drugem rumenem kartonu Mehdija Taremija, do zmage pa prišli v sodniškem dodatku. V tem je v 92. minuti Mario Hermoso zadel za 1:0, na 1:1 je izenačil Mateus Uribe v 96. minuti z bele pike, tri točke Atleticu pa je prinesel Antoine Griezmann v 101. minuti.

Brugge je v tej skupini premagal Bayer Leverkusen z 1:0, Belgijci so povedli v 42. minuti prek Abakarja Sylle, Nemci pa zadeli v 73. prek Patrika Schicka, vendar je Var pokazal igro z roko.

Handanović s klopi spremljal poraz Interja

V skupini C je Inter, pri katerem je Samir Handanović obsedel na klopi za rezerve, igral proti Bayernu. Bavarcem je vodstvo priigral Leroy Sane v 25. minuti, za 2:0 pa je poskrbel avtogol Danila D'Ambrosia v 66. minuti.

Barcelona je visoko ugnala Viktorio Plzen. Katalonci so povedli v 13. minuti prek Francka Kessieja, v 34. pa je udaril poljski zvezdnik Robert Lewandowski za 2:0. Jan Sykora je v 44. minuti Čehe vrnil v igro, a še pred iztekom prvega dela je za 3:1 spet zadel Lewandowski ter nato še v 68. minuti in z 89 goli sam prišel na tretje mesto strelcev vseh časov v ligi prvakov za Cristianom Ronaldom (140) in Lionelom Messijem (125). V 71. minuti se je pri domačih med strelce vpisal še Ferran Torres.

V skupini D je Eintracht Frankfurt gostil lizbonski Sporting in izgubil z 0:3. Portugalci so povedli v 65. minuti z golom Marcusa Edwardsa. Slednji je dve minuti zatem podal Trincau za 2:0, Nuno Santos pa je v 82. minuti zapečatil usodo Nemcev. Tottenham pa je premagal Marseille z 2:0. Francozi so od 48. minute igrali z igralcem manj po izključitvi Chancela Mbembaja, v 76. minuti je številčno prednost unovčil Richarlison, isti igralec pa je zmago potrdil pet minut pozneje.

V torek je zagrebški Dinamo premagal premagal Chelsea z 1:0, Salzburg Benjamina Šeška je igral 1:1 z Milanom, Leipzig Kevina Kampla je izgubil proti Šahtarju Donecku z 1:4, Celtic pa proti branilcu naslova Realu Madridu z 0:3.

Borussia Dortmund je s 3:0 odpravila Koebenhavn, Manchester City pa s 4:0 v gosteh Sevillo. Benfica je z 2:0 premagala Maccabi Haifo, PSG pa z 2:1 Juventus.