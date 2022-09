Uvodni četrtfinalni obračun med Italijo in Francijo na letošnjem svetovnem prvenstvu v odbojki naj bi bil, vsaj po napovedih, najbolj negotov. V njem sta se namreč ekipi, ki sta lani slavili zmagi na obeh največjih tekmovanjih. Italijani po zmagi nad slovenskimi odbojkarji v finalu evropskega prvenstva v Katovicah, Francozi po zmagi nad Rusijo v finalu olimpijskih iger v Tokiu. Ob tem velja omeniti, da francoske odbojkarje od letos vodi Andrea Giani, ki je z zlatimi črkami vpisan tudi v srca slovenskih navijačev, saj je leta 2015 s slovensko reprezentanco osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu. Hkrati je kot odbojkar z Italijo osvojil vse, kar se osvojiti da, le zlate olimpijske kolajne ne. Po dveh urah in pol so se uvrstitve v polfinale uvrstili Italijani, ki so bili boljši s 3:2 (-24, 21, -23, 22, 12).

Prvi niz so bolje začeli Italijani, ki so bili do zdaj trikrat svetovni prvaki, vendar zadnjič leta 1998. Povedli so z 9:5, toda po polminutnem odmoru Gianija, so se njegovi izbranci prebudili in izid na dvanajsti točki izenačili. V izenačenem nadaljevanju so prvi do zaključne žoge prišli Francozi, drugo so po servisu Earvina Ngapetha in napaki Italijanov tudi izkoristili. V drugem nizu italijanski odbojkarji niso ponovili napake iz prvega niza. Bili so boljši v vseh elementih igre, naredili so manj lastnih napak in izid v nizih izenačili. V tretjem nizu se je ponovila zgodba iz uvodnega, saj so bili večinoma v vodstvu Italijani, ob vstopu v končnico tudi z 19:15. Vztrajni Francozi so na servis Ngapetha prišli do preobrata in vodstva z 20:19, ki ga niso več izpustili iz rok. Niz je končal Jean Patry.

Tudi sredi četrtega niza so Italijani na servis Yurija Romana prišli do treh točk prednosti (17:14), Francozi so s tremi zaporednimi točkami izid izenačili, do preobrata pa tokrat ni prišlo. O prvem finalistu je tako odločal peti niz, že tretji za Francoze na letošnjem svetovnem prvenstvu. Proti Sloveniji v rednem delu tekmovanja in Japonski, v osmini finala, se jim je izšlo, ne pa tudi proti Italiji. Za Gianijeve izbrance je bil usoden začetek petega niza, v katerem je Italija povedla s 7:2, vodila je tudi s 13:7, vendar se je morala za zmago še pošteno potruditi. Na servis Jouffroyja Quentina so se Francozi približali na dve točki zaostanka (11:13), po drugem polminutnem odmoru Ferdinanda de Giorgija pa so le prišli do treh zaključnih žog, Daniel Laiva je izkoristil drugo.

»Francija je dobro izkoriščala priložnosti, ki jim jih je ponujala Italija. Že v prvem in tretjem nizu je bila večinoma v vodstvu, na koncu pa popustila, kar je Francija izkoristila. Vendar je Italija že v skupinskem delu, osmini finala in tudi nocoj pokazala vrhunsko odbojko. Če govorimo o tem, da so Italijani premagali olimpijske prvake, je to manjše presenečenje, ne smemo pa pozabiti, kdo je aktualni evropski prvak. S to mlado ekipo, ki so jo sestavili komaj lani in z njo res naredili presenečenje na evropskem prvenstvu, so zdaj samo dokazali, da so bili na pravi poti. Tako da ne moremo več govoriti o presenečenju, temveč o dobrem delu in dobre odločitve selektorja De Giorgija in celotnega vodstva, da je pomladil italijansko reprezentanco. To se jim obrestuje,« je tekmo komentiral Jasmin Čuturić, nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki zdaj kot trener deluje v Trstu.

Italija – Francija 3:2 (-24, 21, -23, 22, 12) Dvorana Stožice, gledalcev 3.500, sodnika: Simonović (Srbija), Gerothorodos (Grčija). Italija: Pinali, Recine, Michieletto 14, Giannelli 2, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo, Galassi 9, Lavia 12, Romano 22, Anzani 4, Russo, Scanferia (L), Mosca. Selektor: Fernardo de Giorgi Francija: Chinenyeze 11, Grebennikov (L), Patry 16, Toniutti, Tille, Ngapeth 15, Brizard 3, Boyer 8, Le Goff 6, Henry, Clevenot 4, Louati 4, Diez (L), Jouffroy. Selektor: Andrea Giani.