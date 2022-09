Cerkev in politika daj-vzemi

Cerkveni dokumenti pogosto spominjajo na dokumente nekdanjih sej cekajev, plenumov, kongresov in kar je še bilo tovrstnih forumov nekdanje zveze komunistov. V njih je bilo mogoče brati »vizionarske« prispevke o potrebnih reformah, a brez resnične želje, da bi se kaj spremenilo. Razlika je v tem, da se v cerkvenih reformah sklicujejo na Boga, komunisti pa so se na Idejo in njene ključne zastopnike.