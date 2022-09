Predstava za pesimiste in optimiste

Uvodnih sto dni vlade Roberta Goloba najbolje opišemo z izmišljeno anekdoto o srečanju optimista in pesimista. Na hodniku državnega zbora se srečata podpornik vlade in njen nasprotnik. Prvi je seveda pesimist, zato danes, ko vlada v šoli za igro in teater predstavlja svoj nabor uspehov, presenečeno ugotavlja, da je levosredinska vlada, ki je sploh ne vodi stranka, ampak gibanje, zdržala celih sto dni. Neverjeten dosežek. Vsak dan obstoja takšne vlade je za pesimista pravzaprav uspeh.