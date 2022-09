Memphis. Ameriško zvezno državo Tennessee pretresa umor 34-letne Elize Fletcher, dedinje lokalnega milijarderja Josepha Orgilla III. Minuli petek se je okoli 4. ure odpravila na svoj običajni zgodnje jutranji tek. Ker je ni bilo domov, je ob 7. uri mož poklical policijo. V ponedeljek so našli njeno truplo. Njen morilec, 38-letni Cleotha Abston, je za zapahi že od sobote. Zaradi ugrabitve je bil že obsojen, iz zapora je prišel novembra predlani.

Fletcherjeva izhaja iz ugledne memphiške družine. Njen dedek Joseph Orgill III., filantrop in podjetnik, je umrl leta 2018 star 80 let. Vrednost podjetja, ki zaposluje okoli 5000 ljudi, ocenjujejo na 3,2 milijarde dolarjev. Fletcherjeva je bila mati dveh majhnih otrok, zaposlena kot vzgojiteljica. Bila pa je tudi navdušena tekačica, uvrstila se je na Bostonski maraton. Nadzorne kamere so v petek posnele, kako se ji je med tekom v bližini kampusa univerze v Memphisu približal moški in jo nato na silo potisnil v črni terenec. Avto je na parkirišču stal kake štiri minute, nato je odpeljal. Družina Fletcherjeve je kmalu po ugrabitvi ponudila 50.000 dolarjev nagrade za koristno informacijo o izginuli.

Žrtev so našli mrtvo v ponedeljek približno 12 kilometrov stran od kraja ugrabitve, in sicer za nekim praznim dvoetažnim stanovanjem. Policist je v visoki travi opazil sledi avtomobilskih koles, nato pa zaznal neprijeten vonj. Na tleh je našel neodzivno žensko. Da gre res za Fletcherjevo, so potrdili v torek. Blizu so v vreči za smeti našli vijolične kratke tekaške hlače, enake njenim.

Čistil avto

Abstona so prijeli že v soboto. V bližini kraja ugrabitve je neki kolesar našel mobilni telefon izginule. Predal ga je njenim sorodnikom, ti pa policiji. Slednja je v neposredni bližini najdbe telefona našla par natikačev, na katerih so bile Abstonove sledi. V prav takšnih natikačih so ga nadzorne kamere posnele dan pred ugrabitvijo. Izkazalo se je tudi, da je bil njegov telefon v kritičnih trenutkih na območju ugrabitve. Na naslovu, kjer je bival, so našli črnega terenca, ki ustreza tistemu s posnetkov. Oba sta poškodovana na istem mestu, na posnetku je videti tudi del registrske tablice, ki se prav tako sklada z Abstonovo. Priča ga je po ugrabitvi opazila na bratovem domu, čistil je avto. Kar je potrdil tudi njegov brat: da ga je čistil s čistilom za tla, pa tudi pral svoja oblačila umivalniku in se »zelo čudno vedel«. Mimogrede, truplo Fletcherjeve so našli slab kilometer stran od bratovega stanovanja.

Ob aretaciji je Abston skušal pobegniti, a neuspešno. Na vprašanje, kje je Fletcherjeva, ni želel odgovoriti. Takrat so ga obtožili ugrabitve in prikrivanja dokazov. Po najdbi trupla pa so dodali še umor, je povedal tožilec Steve Mulroy. »Izguba nekoga tako mladega in vitalnega je tragedija že sama po sebi, da se zgodi na tak način, z nesmiselnim nasilnim dejanjem, pa je nepredstavljivo,« je izjavil.

Abston naj bi bil že pri štirinajstih letih obtožen posilstva. Pri šestnajstih je ugrabil uglednega odvetnika. Zagrozil mu je s pištolo in ga potem v prtljažniku avta vozil od bankomata do bankomata ter zahteval, da zanj dviguje denar. Krivdo je priznal in dobil 24 let zapora, za zapahi je bil približno 20 let.