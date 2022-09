Celje. »Opravičujem se sodišču, ker sem omenil, da sem pred nesrečo kadil tudi travo, šele ob koncu sojenja. Zdelo se mi je, da je to lahko pomembno. Sicer pa se samega dogodka res ne spomnim,« je v zaključni besedi sodnici Alenki Jazbinšek Žgank dejal Celjan Tim Korpnik, po tem, ko je bilo jasno, da še zadnji poskus njegovega zagovornika Luke Divjaka ni uspel. Obramba je očitno želela, da bi sodišče kajenje marihuane upoštevalo kot razlog za neprištevnost. A tega, da bi poleg alkohola v krvi našli še kaj, v banjaluški bolnišnici, kjer so Korpnika po nesreči sprejeli na zdravljenje in mu odvzeli tudi biološke sledi, niso zabeležili. Korpnik v zaključni besedi niti z eno samo besedo nesreče ni obžaloval. Je pa sodnici povedal, da po tem, ko mu je spomladi umrl oče, v hiši živi sam, preživlja pa se zgolj z občasnimi deli. »Delam v sosednji Avstriji kot žičničar, ko je sezona, to je od decembra do aprila, ko se vrnem, pa delo iščem tudi tu. Sem zelo varčen, imam le nekaj dobrih prijateljev,« je še dejal. Naj spomnimo, Korpnik je bil obtožen, da je avgusta 2015 v BiH povzročil nesrečo, v kateri je umrla mlada Celjanka.

Brez milosti

Pri sodnici očitno ni vzbudil usmiljenja, saj ga je obsodila na kazen, kakršno je zanj predlagala tudi tožilka Ksenja Cizl, ki je spis nasledila po tožilcu Darku Kežmanu, ki se je medtem že upokojil. Korpnika je obsodila na dve leti in pol zaporne kazni, za eno leto bo ostal tudi brez vozniškega izpita, povrhu pa bo moral plačati še polovico nastalih sodnih stroškov, ki pa so narasli na več kot sedem tisoč evrov. Nobenega dvoma torej ni, da je usodne noči 21. avgusta 2015 za volanom svojega BMW X5 sedel Korpnik, poleg njega pa je na sopotnikovem sedežu sedelo njegovo dekle, takrat 21-letna Celjanka Lindita Jakupi, na zadnjem sedežu pa je spal še njun prijatelj. Ko je vozil po magistralni cesti med Prnjavorom in Klašnicami v kraju Hrvaćani v Bosni in Hercegovini, je BMW zaradi neprilagojene hitrosti v blagem ovinku zaneslo v obcestni jarek, od tam pa ga odbilo v betonski propust, pri čemer se je obrnilo na streho in ob tem tudi zagorelo. Oba, tako Korpnik kot sopotnik, sta se v nesreči hudo poškodovala in dobila opekline, usodna pa je bila nesreča za Jakupijevo, ki je umrla zaradi silovitega pretrganja hrbtenjače, prav tako je dobila hude opekline.

Koprnikov zagovornik se je ves čas sodnega procesa trudil dokazati, da bi lahko za volanom sedela tudi pokojna Jakupijeva. In to kljub temu, da še ni imela vozniškega izpita in da so bili vsi trije opiti. Korpnik in sopotnik, ki je v času nesreče spal, pa se nesreče, tako sta oba zatrdila na sodišču, ne spomnita. Tožilka, ki je za Korpnika dejansko predlagala najnižjo možno kazen, pa je v zaključni besedi izpostavila, da ga bodo brazgotine od opeklin na nesrečo opominjale vse življenje. Sodba še ni pravnomočna, saj je Korpnikov odvetnik že napovedal pritožbo.