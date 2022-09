Dnevnikova analiza: Teater prvih sto dni Golobove koalicijske vlade

Koalicijska vlada treh strank Gibanje Svoboda, SD in Levica danes obeležuje sto dni delovanja. Predsednik vlade Robert Golob bo z ministrsko ekipo predstavil dosežke v tem obdobju v prostorih Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. A bolj kot to, kaj so storili, bo javnost zanimalo, kaj še nameravajo postoriti.