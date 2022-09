Rakovca bo tudi letos izzval Stevanović

Tako kot pred štirimi leti bosta letošnje lokalne volitve v Mestni občini Kranj najbolj zaznamovala sedanji župan Matjaž Rakovec in njegov največji izzivalec Zoran Stevanović. Župansko kandidaturo je javno napovedal tudi Ivo Bajec, bitko za županski stolček pa so za zdaj potrdili tudi v Listi za razvoj Kranja, kjer so glede imena kandidata skrivnostni.