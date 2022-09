Do zadnje strani: Pisati o Afriki

Leta 2002 je bila prestižna literarna nagrada Caine, ki se vsako leto podeljuje afriškim avtorjem kratke proze, dodeljena kenijskemu pisatelju Binyavangi Wainaini (1971–2019) in njegovi kratki zgodbi Discovering home. Nagrada, do katere je pisatelj leta kasneje zaradi njene institucionalne naravnanosti gojil precejšen dvom, mu je nedvomno prinesla ne le slavo na afriški literarni sceni, temveč tudi vpliv, ki se je kazal v novonastali literarni reviji Kwani?, namenjeni prepoznavanju afriških literarnih talentov. A Binyavanga Wainaina je vendarle najbolj zaslovel s svojem satiričnim esejem How to write about Africa, objavljenim leta 2005 v britanski literarni reviji Granta – esej je kasneje presenetljivo postal tudi največkrat prebran članek na njihovi spletni strani – kjer ironično in z dobro mero humorja, značilnega za njegovo ustvarjanje, opisuje številne predsodke in klišeje pisanja o Afriki, s produkcijo katerih se srečujemo vse do danes.