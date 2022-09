Zdenko Verdenik: Slovenski košarki, rokometu, odbojki in tudi hokeju na ledu se ni zgodil fenomen kot v nogometu, da bi strokovno delo zastalo. Stroka se razvija na Fakulteti za šport in diplomanti so šli v klube ter vse skupaj prenašajo v prakso. Avstrijci, ki jih je štirikrat več, se v nekaterih teh panogah sploh ne morejo primerjati z nami, ker nimajo tako visoke ravni strokovnega dela. (Foto: Tomaž Skale)