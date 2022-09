Kot izhaja iz strokovne analize prekrškovnih ukrepov in glob, ki so jo skupaj pripravili na ministrstvih za pravosodje in notranje zadeve ter v službi vlade za zakonodajo, je bilo od začetka epidemije do 31. maja letos zaradi kršenja covidnih pravil izrečenih za več kot 62.000 prekrškovnih postopkov zoper fizične in pravne osebe ter za več kot 5,5 milijona evrov glob. Od tega je bilo 1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, preostale pa so v prisilni izterjavi, je poudarila ministrica. Spomnila je, da so se za strokovno analizo odločili predvsem zato, ker so bile nekatere podlage, na podlagi katerih so bili v času prejšnje vlade uvedeni prekrškovni postopki, neustavne ali nezakonite. Kako bodo to reševali, ministrica še ne ve, je pa znova poudarila, da se bo treba vprašanja poprave krivic najverjetneje lotiti sistemsko.