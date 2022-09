Hokejisti SŽ Olimpije so konec minulega tedna odigrali prvi dve tekmi skupine B lige prvakov. Na obeh so ostali praznih rok, vendar so predvsem na prvi, na Finskem, bili blizu vsaj točki, v Nemčiji je bila zanje usodna prva tretjina. Nocoj, ob 19.15, bodo Ljubljančani v dvorani Tivoli igrali povratno tekmo z ekipo TPS Turku, v soboto, ob 18. uri, pa še z Wolfsburgom. S švicarskim Zugom bodo obe tekmi igrali oktobra. Pred začetkom lige prvakov je bilo v taboru zeleno-belih kar nekaj negotovosti v stilu, česa je njihova ekipa v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju sploh sposobna. Na prvih dveh tekmah se je pokazalo, da se lahko enakovredno merijo z ekipami, ki že vrsto let igrajo v ligi prvakov.

»Lahko bi rekel, da smo obenem blizu in daleč od te ravni, ki jo igrajo najboljši evropski klubi. Vsako tekmo bi bili bližje, če bi odigrali več dvobojev na tako visoki ravni. Dejstvo je, da ko si enkrat na tej ravni, do izraza prihaja individualna kakovost in odločajo majhni detajli, če pa nisi pravi, je zaostanek hitro lahko velik. V vsakem primeru je bila to dobra izkušnja za nas, in ko smo pravi, smo bliže tem ekipam, kot si nekateri mislijo,« je prepričan Mitja Šivic, trener ljubljanskih hokejistov, ki je na kratko komentiral obe dozdajšnji tekmi v hokejski klubski eliti. »Normalno je, da sem bil bolj zadovoljen z igro proti Turkuju, saj nismo delali veliko napak s ploščkom, nikoli se nismo predali in smo ves čas garali. Toda ker smo tekmo izgubili, bi težko rekel, da smo bili za svojo igro tudi nagrajeni. Kar se Wolfsburga tiče, so vzroki za poraz psihološki, kar smo obdelali z igralci in o tem ne bom govoril v javnosti, predvsem pa smo delali preveč individualnih napak. Od prvih petih prejetih zadetkov so bili štirje posledica lastnih individualnih napak, kar je bilo absolutno preveč.«

Tudi potovanje na sever Evrope in dva dni zatem še v Spodnjo Saško v Nemčiji, je bilo za Ljubljančane nekaj novega. Ob vrnitvi domov so imeli v torek prost dan, včeraj običajni trening, nocoj pa jih že čaka povratna tekma s finsko ekipo, ki je po zmagi nad SŽ Olimpijo s 3:2, dva dni pozneje doma izgubila z Zugom z 0:4. Švicarji so v prvem krogu, prav tako v gosteh, premagali Wolfsburg s 5:2.

»Sami sebi smo dokazali, da smo lahko konkurenčni ekipam, ki igrajo v ligi prvakov. Vemo, da se s temi ekipami da igrati, vendar samo pod pogojem, da delamo stvari, ki se jih dogovorimo, igramo disciplinirano v obrambi in srednji tretjini, izkoriščamo dane priložnosti, podpiramo drug drugega v dobrem in slabem … Če se bomo tega držali v Tivoliju, računam, da bomo odigrali dve dobri tekmi,« je svojega trenerja dopolnil Žiga Pance, kapetan slovenskih državnih prvakov, ki je pred povratno tekmo s finsko ekipo optimistično razpoložen. »Če ne bi razmišljali o zmagi in verjeli vanjo, potem niti nima smisla, da bi tekmo sploh začeli. Že na Finskem si nismo želeli zgolj točke, pač pa vse tri in tako bo tudi na prihodnjih tekmah, ne glede na to, kje bomo igrali. Upam tudi na pomoč gledalcev s tribun.«

Trener Mitja Šivic še vedno ne bo mogel računati na Marka Čepona in Miho Zajca, do manjših sprememb pa bo prišlo v napadalnih trojkah. V skupini B bo aktiven tudi vodilni Zug, ki bo danes gostil Wolfsburg, v soboto pa TPS Turku.