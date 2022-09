Nogomet je nekaj posebnega tudi zato, ker lahko slabši premaga boljšega, revnejši bogatejšega. Dokaz za to je gotovo Dinamo iz Zagreba. Mnogi so pred tekmo lige prvakov s Chelseajem napovedovali, da je vprašanje zgolj, kolikokrat bo klonil vratar Dominik Livaković, in ne to, kdo bo zmagal, a so se tovrstne napovedi izkazale kot strel v prazno. Še več, južni sosedje so z golom Mislava Oršića v 13. minuti, ki je bil dokaz izjemnega znanja, na kolena spravili Londončane in v obup njihovega trenerja Thomasa Tuchela.

»Mislim, da Dinama nismo podcenjevali, če pa so ga slučajno igralci, potem imamo veliko težavo. Ne razumem, zakaj smo tako igrali. S takšno intenzivnostjo ni mogoče zmagati ne v angleškem prvenstvu ne v ligi prvakov. Seveda takšnega scenarija nisem predvidel, na trenutke se mi je zdelo, kot da sem v napačnem filmu. Gol smo prejeli iz protinapada dveh igralcev, kaj takšnega se nam ni še nikoli zgodilo. Mislil sem, da smo na dobri poti in da se nam forma dviguje, potem pa tole. Res sem presenečen,« je po tekmi povedal Nemec na klopi z milijardami podprtega angleškega kluba, ki je pred 17 meseci osvojil ligo prvakov. Posledica poraza: Tuchel je le nekaj ur po tekmi dobil odpoved. V prvi postavi Londončanov je bil tudi hrvaški reprezentant Mateo Kovačić, ki pa so ga navijači nagradili z bučnim aplavzom. Po tekmi je šel v slačilnico Dinama ter čestital trenerju Anteju Čačiću in igralcem za zmago. »Lep občutek je, ko se vrneš, obožujem Maksimir. Prvič sem bil tu, ko sem imel le 12 let, zato sem še posebej čustven. Sem se pa počutil čudno, ko so mi tudi moji najbližji rekli, da so veseli, da je Dinamo zmagal, a da so tudi žalostni zaradi mene.«

Aktualni prvak Real iz Madrida je rutinirano opravil svoje delo na gostovanju na Škotskem in Celticu zabil tri gole. Strelec enega izmed njih je bil tudi Luka Modrić, ki je tri dni pred 37. rojstnim dnem znova dokazal, da je v izjemni formi. Deset minut pred koncem tekme je trener Carlo Ancelotti signaliziral Modriću, da naj zapusti zelenico, saj ga bo zamenjal Marco Asensio. Ko so navijači Celtica videli, da gre velemojster iz igre, je vseh 60.000 vstalo ter z ovacijami in skandiranjem počastilo hrvaškega vezista. »Prvi polčas je bil za nas težek, saj je Celtic tudi ob podpori neverjetnih navijačev odlično začel tekmo. Njihov način igre je drugačen, kot smo ga vajeni. Ko pa smo našli svoj ritem, smo v drugem polčasu začeli dominirati. Zmago smo si zaslužili,« je dejal vratar Thibaut Courtois. Izmed Slovencev je priložnost dobil le Benjamin Šeško v dresu Salzburga.