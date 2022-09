Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije: Razmere v javnem sektorju so ponižujoče

Razmere v Sloveniji so shizofrene. Fizioterapijo je možno v Sloveniji študirati na dveh javnih in petih zasebnih izobraževalnih zavodih, diplomantk in diplomantov je na trgu dela dovolj. Sočasno v javnem zdravstvu vlada kronično pomanjkanje tega pomembnega zdravstvenega kadra.