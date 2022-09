Novogradnja “Neuhaus” v Čufarjevi ulici

V Dnevniku 26. avgusta 2022 (stran 9) je bil objavljen članek o obrisih nove podobe Čufarjeve ulice na predelu med RTV in novogradnjo Neuhaus. Na parceli, kjer je bil brezov gaj in šolska pot, je zrasla stolpnica (naj bi bil hotel) s podzemno garažo. Za to novogradnjo pa naj bi se uporabljala, kot je razvidno iz članka, nemška beseda »Neuhaus«. Kdo si je izmislil to ime? Kje ste slovenisti, kje je inštitut za slovenski jezik pri SAZU, ki dopuščate, da se bodo novogrdnje v Ljubljani začele imenovati z nemškimi, angleškimi ali celo ruskimi imeni (cirilica). Uboga slovenščina! Kam je šlo ohranjanje slovenskega jezika?