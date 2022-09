Kmalu celovita prenova Vodnikove domačije

Celovita prenova Vodnikove domačije, ki so jo od leta 2012, ko se je v njej začela odvijati kulturna dejavnost, do zdaj le postopoma obnavljali in urejali, se bo začela predvidoma jeseni. Ta je več kot nujna, saj domačija ni bila temeljito prenovljena že od 80. let prejšnjega stoletja, kar se kulturnemu kompleksu pozna.