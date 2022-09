Plezalski užitki v Ljubljani

V soboto bo v Ljubljani praznik za vse ljubitelje balvanskega plezanja, saj bo potekal Triglav The Rock Ljubljana, ki prinaša spopad svetovnih mojstrov nad Ljubljanico, plezanje po stavbah in objektih v mestu za rekreativce, akrobatski šov Tamie Šeme na svili in zračni kocki, balvan v zraku, Dewesoft Kruder Challenge in plezalno steno za obiskovalce. »Ker je postalo plezanje po balvanih in umetnih stenah ob številnih mednarodnih uspehih naših plezalk in plezalcev v Sloveniji v zadnjih letih izjemno priljubljen rekreativni šport, smo že predlani osrednjemu tekmovanju, plezalskim dvobojem na izpadanje, dodali še en izziv – tekmovanje v plezanju po stavbah in objektih v mestu,« je povedal Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki je dogodek Triglav The Rock Ljubljana zasnoval skupaj z Jernejem Kruderjem, enim najboljših slovenskih plezalcev. Dogajanje bo potekalo na dvanajstih različnih točkah po mestu v soboto med 9. in 18. uro, ko bodo rekreativci plezali po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah ipd. Obiskovalci se bodo lahko v simulaciji držanja na oprimkih različnih debelin pomerili z najboljšimi plezalci. Ob 20. uri se bo nad Ljubljanico na Novem trgu začelo finalno plezanje, »ročkanje« na plezalni steni nad reko, ko se bodo profesionalni plezalci pomerili v tekmi na izpadanje, pri tem pa bo vsaka napaka plezalca kaznovala s padcem v reko.