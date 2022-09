Mladi se navdušujejo za štrbunk

Četrtna skupnost Moste je krajane že tradicionalno povezala s športom. Poleg prijetnega druženja, ki ga je omogočila okolica balinišča na Brodarjevem trgu na Fužinah, so se zainteresirani lahko spoznali in pomerili v petanki, štrbunku in prstometu. Prijetno druženje in medgeneracijsko povezovanje je namreč v Mostah še vedno močno prisotno.