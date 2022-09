Menda se na tak način da prihraniti do 70 evrov na leto. Če res veliko sušiš v stroju … Gorenjski filiali številnega uredništva pričujoče rubrike, ki ima poseben čut za prihranke, pa je ta koncept nekoliko nejasen. Sploh v luči strašenja s pomanjkanjem plina in vse višjimi cenami energentov ter bojazni, da bomo pozimi prostore lahko ogrevali le tja do 17 stopinj Celzija. Zakaj za božjo voljo bi kupil (drag) sušilec, ki ne bi več v zrak odmetaval tako potrebne, drage in želene toplote? Če pa ga lahko namesto kamina (dragi in nedostopni lesni peleti!) ali električnega radiatorja (draga elektrika!) postaviš v dnevno sobo. In te, ob tem ko suši perilo, še lepo, fletno greje. Si predstavljate srečno družino, ki se zvečer stisne na kavč, pokrije z odejo, prižge sušilni stroj in uživa v njegovem nežnem zvoku in prijetni toploti, ki jo oddaja. Mi (no, gorenjska filiala uredništva) z lahkoto!