V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu sprva še deloma jasno. Že zjutraj in dopoldne bodo v zahodnih krajih krajevne padavine in nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Možni bodo krajevni nalivi in močni sunki vetra. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek popoldne se bodo ob prehodu vremenske fronte pojavljale nevihte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra in krajevni nalivi.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem počasi slabi. Vremenska fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sprva je še možna kakšna ploha ali nevihta, ponoči pa se bo prehodno delno razjasnilo. V četrtek bo v krajih zahodno od nas že zjutraj in dopoldne nestanovitno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki se bodo popoldne postopno širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.