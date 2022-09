Evropska komisija je pred jutrišnjim izrednim zasedanjem evropskih energetskih ministrov predstavila ukrepe, s katerimi želi zajeziti visoke cene plina ter gospodinjstvom in podjetjem v vse ostrejši energetski krizi zaradi visokih cen plina in elektrike ublažiti zneske na položnicah. Medtem ko države članice že sprejemajo lastne ukrepe, evropska komisija sedaj predlaga tudi cenovno kapico za ruski plin, zaradi česar ruski predsednik Vladimir Putin že grozi, da bo ustavil celotno dobavo zemeljskega plina Evropski uniji, če bo ta ukrep dejansko sprejet.

Putinove grožnje

Rusija ne bo nič več dobavljala – ne plina, ne nafte in ne premoga – če te dobave zemeljskega plina ne bodo v njenem gospodarskem interesu, je zagrozil in dodal še eno grožnjo. Ta je bila usmerjena zoper edini doslej doseženi diplomatski preboj med Ukrajino in Rusijo – dogovor o izvozu žit čez Črno morje. Če bi prišlo do cenovne kapice za ruski plin, bi Rusija lahko vnovič odprla dogovor o izvozu žit, saj večina teh ne doseže najrevnejših držav. Po monitoringu centra za izvoz ukrajinskih žit v Carigradu, ki je bil vzpostavljen z dogovorom o vnovičnem izvozu, je bilo zgolj 30 odstotkov tovora namenjenega v revnejše države. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je Putinove izjave označil za neutemeljene in kot poskus agresivnega vplivanja na svetovno javno mnenje.

Putin je Evropski uniji zagrozil še pred objavo načrtovanih ukrepov, toda ne glede na to je komisarski kolegij nabor predlaganih ukrepov potrdil. Predsednice evropske komisije grožnje Kremlja niso presenetile. Po njeni oceni bi ustavitev dobave ruskega plina Evropi prišla prej ali slej, Putin pa že mesece manipulira s trgom zemeljskega plina. Prav zato, pravi Ursula von der Leyen, se je EU v preteklih mesecih na zaostritev razmer pripravljala s polnjenjem skladišč zemeljskega plina (ta so sedaj napolnjena že do 82 odstotkov), iskanjem alternativnih dobaviteljev in pripravo milijardnih vlaganj v obnovljive vire energije.

Različno o cenovni kapici

Evropska komisija sedaj predlaga uvedbo cenovne kapice za ruski plin, ki v EU priteče po plinovodih, razmišlja pa se tudi o uvedbi cenovne kapice za dobavljeni utekočinjeni zemeljski plin. Na tak način želijo zmanjšati ruske prihodke od zemeljskega plina, s katerimi Putin financira vojno v Ukrajini. Putin je sicer prepričan, da ta ukrep Rusije ne bo prizadel, saj jim bo uspelo najti druge odjemalce za zemeljski plin, med drugim z gradnjo novega plinovoda čez Mongolijo na Kitajsko. Cenovna kapica bi pomenila, da je Unija za določen energent – v tem primeru za zemeljski plin – pripravljena plačati le določeno ceno.

Cenovno kapico namerava evropska komisija uvesti tudi za elektriko, ki ni proizvedena v elektrarnah na zemeljski plin. Zaradi tega predlaganega ukrepa – cenovna kapica bi znašala 200 evrov na megavatno uro (v sredo je cena za dobavo prihodnji dan znašala 460 evrov na kilovatno uro) – že prihajajo kritike iz združenja evropskih električnih proizvajalcev Eurelectric. Po njihovi oceni vlade ne bi smele posegati na trg s takšnimi ad hoc ukrepi, ki izkrivljajo električni trg, temveč bi morale rešiti temeljni problem: pomanjkanje zemeljskega plina. Spet drugačno mnenje imajo pri banki Goldman Sachs. Višina predlagane električne kapice bi še vedno bila dobra novica, saj dobavitelji večinoma računajo s plačevanjem 50 evrov na kilovatno uro.

Predlog za solidarnost

Evropska komisija bo energetskim ministrom članic v sprejetje prav tako predlagala obvezno zmanjšanje porabe električne energije v državah članicah v časovnih obdobjih, ko je ta poraba največja. Prav tako naj bi deleže svojih nepričakovanih ekstra dobičkov k blaženju visokih cen energije gospodinjstvom in podjetjem prispevale energetske družbe, ki se zaradi volatilnosti trga in špekulacij na njem sedaj z njimi napajajo. Ta solidarnostni prispevek bi uvedli tako za družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo nizkoogljične energije, kot tudi za energetska podjetja s fosilnimi gorivi.

Koliko od teh predlogov bo sprejetih, ostaja odprto. Češko predsedstvo Svetu EU denimo ni zadovoljno z umestitvijo cenovne kapice za ruski plin v nabor ukrepov. Po oceni industrijskega ministra Jozefa Sikela ne gre za konstruktiven predlog reševanja energetske krize, temveč zgolj še en način, kako sankcionirati Rusijo. Nizozemska, ki je dolgo nasprotovala uvedbi cenovne kapice za ruski plin, naj bi sedaj svoja nasprotovanja umaknila.