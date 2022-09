»Želimo znižati ceno plina, zato bomo predlagali cenovno kapico za ruski plin. Cilj je povsem jasen. Vemo, da naše sankcije močno negativno vplivajo na rusko gospodarstvo, vendar (ruski predsednik Vladimir) Putin deloma blaži posledice s prihodki od plina. Moramo omejiti ruske prihodke, s katerimi Putin financira vojno v Ukrajini,« je povedala predsednica komisije.

Pojasnila je, da bodo o sami višini cene plina razpravljali v petek z ministri držav članic, pristojnimi za energetiko, pri čemer je potrebna temeljita razprava. Odločitev pa je mogoče sprejeti zelo hitro, je dejala.

Odzvala se je tudi že na napoved ruskega predsednika, da bo povsem ustavil dobavo plina, če bo EU uvedla cenovno kapico. »Putin že mesece manipulira s trgom plina, tako da nas ta napoved ne sme presenetiti,« je povedala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Rusija dobavo plina deloma ali povsem ustavila že 13 članicam EU.

Pri tem je poudarila pomen solidarnosti pri oskrbi s plinom med državami in pa tudi nadomestitev ruskega plina s plinom drugih dobaviteljev, ki so zanesljivi.

Na vprašanje o morebitni uvedbi cenovne kapice na druge vrste plina, med drugim na utekočinjeni zemeljski plin, je predsednica odgovorila, da je tudi to na mizi.

Med petimi ukrepi, ki jih bo komisija pripravila v luči naraščajočih cen elektrike, je predsednica von der Leyen napovedala še omejitev dobičkov podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina.

Po besedah predsednice bodo predlagali, da se ti "nepričakovani dobički" preusmerijo k državam članicam, ki jih bodo nato namenile za podporo ranljivim skupinam prebivalcev in podjetjem.

»Čas je, da imajo potrošniki koristi od nizkih stroškov nizkoogljičnih virov energije, kot so obnovljivi viri,« je povedala.

Omejitev prihodkov mora po mnenju von der Leynove veljati tudi za naftna in plinska podjetja. Komisija bo predlagala, da se za ta podjetja uvede solidarnostni prispevek.

Naslednji ukrep bo namenjen podpori podjetjem, ki se zaradi velikih nihanj cen elektrike soočajo z likvidnostnimi težavami. Von der Leyen je napovedala, da bodo članicam olajšali zagotavljanje državnih poroštev energetskim podjetjem.

Zadnji ukrep pa bo vključeval obvezno omejitev porabe vršne elektrike. Gre torej za porabo v obdobjih dneva, ko je poraba največja. Neuradno se omenja predlog za 10-odstotno zmanjšanje porabe.

»Zagotoviti moramo, da bodo ti ukrepi čim prej učinkovali, zato bomo tudi predlagali pravno osnovo, ki je namenjena kriznim razmeram,« je še povedala predsednica komisije.

O teh ukrepih bodo v petek na izrednem zasedanju v Bruslju razpravljali ministri članic EU, pristojni za energetiko, komisija pa bo predloge predvidoma predstavila v torek.

Slovenija pričakuje, da bo petkovo zasedanje dalo jasne smernice Evropski komisiji, kako naj naslavlja trenutna izjemna nihanja na energetskih borzah, je danes na seji komisije DZ za nadzor javnih financ povedala državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Tina Seršen.

Slovenija je za usklajeno rešitev na ravni EU predlagala paleto ukrepov, ki bi preprečila ekstremna nihanja na energetskih borzah in posodobitev pravil trgovanja, ki bodo odsevala pravila na finančnih trgih. Gre za samodejne zaščitne sisteme, s katerimi bi naslovili visoko volatilnost. Predlagala je tudi zagotovitev likvidnostne podpore vsem udeležencem na evropskem trgu, ki bi bila med državami primerljiva, zato da manjše članice EU ne bi bile v slabšem položaju.

Predloge komisije pričakuje že takoj naslednji teden, tako da bodo rešitve na ravni EU sprejete do konca septembra. Tako bi trge stabilizirali do konca leta in preprečili resno poslabšanje razmer za podjetja v 2023, je še povedala državna sekretarka.