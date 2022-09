»Eden od načinov za vzpostavitev varnega območja v okolici jedrske elektrarne v Zaporožju bi lahko bila napotitev mirovnega kontingenta ZN, seveda ob umiku ruske vojske,« je vodja Energoatoma Petro Kotin dejal v izjavi za ukrajinske medije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kijevu sicer razmišljajo, da bi iz varnostnih razlogov začasno zaustavili delovanje elektrarne, ki je pod nadzorom Rusije, saj so zaskrbljeni zaradi zalog dizelskega goriva za rezervne generatorje, poročajo tuje tiskovne agencije. »Preučujemo možnost zaustavitve elektrarne,« je danes na novinarski konferenci povedal vodja ukrajinske agencije za jedrsko varnost Oleg Korikov.

Morebitna nesreča v jedrski elektrarni Zaporožje namreč ne bi vplivala le na Ukrajino, ampak tudi na njene sosede. »Poškodba katerega od reaktorjev ne bi imela posledic samo v Ukrajini, ampak zagotovo tudi zunaj njenih meja«, je opozoril Korikov.

Tudi generalni direktor IAEA Rafael Grossi je v današnjem prvem televizijskem intervjuju po misiji IAEA v Zaporožju za CNN dejal, da je »nujno potrebno« vzpostaviti zaščito okoli objekta. Dodal je, da je treba razlikovati med demilitariziranim območjem in vzpostavitvijo »mehurčka« oziroma območja jedrske varnosti, kar bi po njegovem lažje dosegli.

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem dejal, da »vsekakor zaupa« poročilu IAEA, ki priporoča vzpostavitev varnega območja okoli največje jedrske elektrarne v Evropi, vendar je obžaloval, da za obstreljevanje elektrarne niso neposredno obtožili tudi Ukrajine.

IAEA je» zelo odgovorna mednarodna organizacija, ki je seveda pod pritiskom držav, v katerih deluje, kot so ZDA in države EU, zato ne more reči, da obstreljevanje prihaja z ukrajinske strani«, je še dejal ruski predsednik. Moskva in Kijev se sicer že od začetka dogajanja v Zaporožju medsebojno obtožujeta za obstreljevanje.