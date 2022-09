Na festivalu pričakujejo britansko romanopisko Zadie Smith in bookerjeve nagrajence Margaret Atwood, Bernardine Evaristo in Damona Galguta, ki bodo prvič stopili pred občinstvo v Berlinu. Pričakujejo tudi Nobelova nagrajenca Abdulrazaka Gurnaha in Herto Müller, Pulitzerjevega nagrajenca Paula Muldoona ter dobitnike nemške književne nagrade Antje Ravik Strubel, Uweja Tellkampa in Sašo Stanišića.

Občinstvo bo med drugim lahko spoznalo še Iljo Kaminskega, Mieko Kawakami in Ece Temelkuran. Ljubiteljem literature, ki ne bodo obiskali Berlina, pa so pripravili več kot 40 dogodkov prek spleta.

Prek spleta bodo prenašali tudi otvoritveni nagovor, v katerem bo belgijski pisatelj, dramatik in zgodovinar David Van Reybrouck poskušal analizirati kolonizacijo v prihodnosti in raziskoval možne poti za soočanje s tem vprašanjem.

»Tudi če bi se sprijaznili s kolonializmom preteklosti, še vedno ne bi storili ničesar glede tega, kako zdaj koloniziramo prihodnost. Človeštvo osvaja in izkorišča naslednje stoletje z enako brezobzirnostjo, pohlepom in kratkovidnostjo, s kakršnimi so si v prejšnjih časih prisvajali celine,« pravi belgijski avtor.

Za svoje delo Kongo: zgodovina je Van Reybrouck prejel več nagrad. Pred kratkim je izdal novo knjigo Revolusi: Indonesia and the Making of the Modern World o začetku dekolonizacije v Indoneziji.

Festival, ki bo trajal do 17. septembra, poleg mednarodno uveljavljenih imen sodobne literature vsako leto predstavi tudi mlade avtorje. Tokrat so povabili vzhajajočo zvezdo britanske pesniške scene Jayja Bernarda, mlado katalonsko avtorico Irene Sola in švicarsko pisateljico francosko-korejskih korenin Eliso Shua Dusapin. Program, posvečen otroški in mladinski literaturi, pa bo odprla ameriška avtorica Angeline Boulley.

Del festivalskega programa je tudi pobuda Berlin bere, s katero prebivalce spodbujajo, da se pridružijo z branjem v kateremkoli delu mesta. Ob aktualnih razmerah v Ukrajini so se organizatorji letos odločili, da pozovejo svet, da bi današnji dan posvetil branju ukrajinske literature, piše na uradni spletni strani.