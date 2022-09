Iz Chelseaja so v skopem sporočilu potrdili, da so se razšli s Tuchelom. Nemec se je na londonsko klop usedel januarja 2021 ter zasedbo popeljal do naslova zmagovalcev evropske lige prvakov istega leta.

S trenerjem so nato podaljšali pogodbo do poletja 2024. Nekdanji trener Borussie iz Dortmunda in pariškega PSG je na trenerskem mestu zamenjal Franka Lamparda ter ekipo v prvenstvu popeljal z devetega na četrto mesto, s čimer se je ekipa vnovič uvrstila v Uefino ligo prvakov.

»V imenu vseh bi se klub rad pisno zahvalil Thomasu in njegovemu osebju za vsa njihova prizadevanja v času, ko so bili v klubu. Thomas bo upravičeno imel mesto v zgodovini Chelseaja, potem ko je v svojem času tukaj osvojil ligo prvakov, evropski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo,« je zapisano v izjavi.

Trenerska zamenjava se je zgodila tri mesece po tem, ko so londonski klub, ki ga je vodil ruski milijarder Roman Abramovič, lastniško prevzela skupina na čelu z ameriškim poslovnežem Toddom Boehlyjem. »Novi lastniki menijo, da je pravi čas za prehod,« so še zapisali.

»Trenerski štab Chelseaja bo prevzel vodenje ekipe za treninge in pripravo na prihajajoče tekem, saj se klub hitro premika k imenovanju novega glavnega trenerja. Dokler ne bo imenovan novi glavni trener, ne bo več komentarjev,« so sklenili.

Chelsea je po treh zmagah, enem remiju in dveh porazih na uvodnih šestih tekmah šesti na lestvici angleške premier lige.

Tuchel je drugi trener premier league, ki so ga odpustili v tej sezoni. Bournemouth je prejšnji teden odpustil Scotta Parkerja.