Jabolko navdiha je po Pahorjevih besedah izraz občudovanja in hvaležnosti vseh prebivalcev Slovenije. »Tako čutimo do vas, junakinj in junakov, imenovanih in neimenovanih, ob sijajno opravljenem delu in srčnosti, ki nas navdihujeta. Med nami imate posebno mesto. Z vašimi dejanji ste v skupnosti ustvarili močno vez, ki je nič ne more prekiniti. To je veličina junakinj in junakov, ki postanejo legende in navdihujejo v večnosti,« je zapisal v obrazložitvi priznanja.

Ob tem je spomnil, da je v letošnjem letu Slovenijo prizadelo več požarov. Najobsežnejša in najzahtevnejša intervencija je bila na Krasu, kjer se je več kot 20.000 ljudi 15 dni borilo z ognjenimi zublji in branilo ljudi, da jim ogenj ne bi vzel vsega.

Ob trdni podpori civilne zaščite in enot sistema zaščite in reševanja je v intervenciji na Krasu sodelovalo skoraj 15.000 prostovoljnih gasilcev iz več kot 1000 prostovoljnih gasilskih društev iz vse Slovenije, 200 poklicnih gasilcev, 3000 pripadnikov Slovenske vojske, več kot 700 gozdarjev, 565 policistov, 369 pripadnikov enot Rdečega križa, 135 pripadnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 73 članov ekip nujne medicinske pomoči, iz zraka so s poleti pomagali člani več aeroklubov, na pomoč so priskočili tudi iz tujine in gospodarstva, je poudaril.

»Težke razmere so pokazale, kdo so resnične junakinje in junaki, vendar so rodile tudi nove,« je dejal in spomnil, da so prostovoljci na pomoč prihajali iz vseh koncev Slovenije. Izpostavil je tudi pomoč krajanov, ki so poskrbeli, da so si lahko sodelujoči v intervencijah za trenutek oddahnili, okrepčali in si nabrali moči za nadaljnje delo, ki mu včasih ni bilo videti konca.

Čeprav je bila intervencija na Krasu največja, ni bila edina. Bilo jih je več, med njimi tudi na Potoški gori in na Socerbu. In tudi tam so gasilci in drugi pripadniki sistema zaščite in reševanja dali vse od sebe in izkazali hrabrost, ki ji ni para. »Takšna povezanost vseh je izjemna in navdihuje vso Slovenijo. Na pogoriščih je vzklilo seme človečnosti in solidarnosti, ki je zraslo v povezano skupnost, kjer vsi živimo in dihamo drug za drugega,« je še zapisal v obrazložitvi.