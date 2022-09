Tina Šutej bo nastopila danes ob 17.30 v skoku s palico prvi dan tekmovanja, v četrtek pa se bo za zmago potegoval še svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska ob 18.15.

Horvatova bo tako tekmovala med deseterico na finalu najprestižnejše serije atletskih mitingov, je na 13. mestu v skupnem seštevku na dva stadionska kroga, za šest točk je bila tretja 6. avgusta v Šleziji na Poljskem.

»Vedela, sem da se lahko uvrstim v finale, a je moralo kar nekaj deklet odpovedati nastop. Zato sem bila obenem kar malo presenečena, ko sem izvedela, da bom lahko tekmovala. Vesela sem, da sem dobila priložnost nastopa v finalu, ki bo podoben teku na SP. Dekleta bodo šlo na polno, to ne bo taktičen tek. Želim si, da bi naredila tehnično in taktično dober tek. V tej sezoni mi je to na SP že uspelo. Upam, da mi bo tokrat tudi. To bo moj predzadnji nastop letos, 12. septembra zaključujem tekmovalno leto v Bellinzoni v Švici,« je povedala Horvatova, slovenska rekorderka na 400 m, ki danes praznuje šestindvajseti rojstni dan.