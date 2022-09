Po podatkih ameriškega geološkega urada je potres z magnitudo 6,6 v ponedeljek udaril približno 40 kilometrov jugovzhodno od mesta Kangding v provinci Sečuan, na globini 10 kilometrov. Kitajski časnik People's Daily je poročal, da je v mestu Ya'an v Sečuanu umrlo 34 ljudi, v sosednji avtonomni prefekturi Ganza pa so poročali o 40 smrtnih žrtvah.

Iz območij, ki so izpostavljena zemeljskim plazovom, so evakuirali več kot 21.000 ljudi. Reševalci še vedno preiskujejo odročne vasi na goratem jugozahodu države in iščejo preživele, pogrešajo še 26 ljudi, poročata kitajska tiskovna agencija Xinhua in državna televizija CCTV.

Potres je stresel tudi stavbe v Chengduju, glavnem mestu province Sečuan, kjer je več milijonov ljudi zaprtih v svojih domovih zaradi strogih ukrepov proti širjenju covida-19, in v bližnjem velemestu Chongqing, so za AFP povedali prebivalci.

Pristojne službe so sporočile, da so na električno omrežje znova priklopile več kot 22.000 gospodinjstev, pa tudi 12 začasnih zaklonišč.

Iz Pekinga so sporočili tudi, da so za reševanje in odpravo posledic nesreče aktivirali posebno ekipo, ki šteje več kot 6000 članov. Kitajska meteorološka služba ob tem opozarja, da bo reševanje oteženo zaradi večjih količin dežja, ki so napovedane do četrtka, in posledičnih plazov.