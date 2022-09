Golobičeva poteza je bila, potem ko se je pri aktualni vladi znašel v nemilosti, do neke mere pričakovana. K odstopu ga je pred dobrima dvema tednoma pozval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je bil med drugim kritičen do slabega poslovanja bolnišnice. Takrat je izpostavil tudi, da je na potezi svet zavoda. Golobičev odhod s čela ljubljanskega UKC je bil tako vprašanje časa in načina, čeprav je sprva vztrajal, da razlogov zanj ne vidi.

Preberite še:

Golobič ne vidi razlogov za odstop s položaja generalnega direktorja UKC Ljubljana

Bešič Loredan: Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva, generalni direktor bi moral odstopiti